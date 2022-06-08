Комплектация ДОУ (детских садов) по ФГОС

Педагогическая и воспитательная практика доказала эффективность использования методик раннего развития в детских садах. Целесообразность такого подхода в рамках детского дошкольного учреждения регламентирована на государственном уровне. Со стороны администрации дошкольного учреждения отмечено стремление оборудовать помещения с точки зрения комфорта и пользы для подрастающего поколения. Таким образом учебный процесс должен протекать максимально безопасно, удобно и с предоставлением пространства для личностного развития. Можно воспользоваться комплексным оснащением детских садов, с бюджетными расходами на создание зон игр, отдыха и обучения в дошкольных заведениях.

Правила оснащения дошкольных учреждений

Требования СанПиН распространяются на частные и государственные детские учреждения. Предназначенные для эксплуатации изделия проходят санитарно-гигиеническую и социально-педагогическую экспертизу.

Игрушки для маленьких детей отбираются с учетом следующих свойств:

При полном отсутствии вредных и легковоспламеняющихся веществ в составе.

Без острых краев, которые могут нанести травму ребенку.

Устойчивые к воздействию слюны или пота.

Без мелких элементов, опасных для проглатывания.

К мягким игрушкам применяются особые требования. Прежде всего не допускается использование мелкогранулированной набивки. Швы проверяются на прочность, декор (глаза, усы и т. д.) выполняется из ткани или других безопасных материалов.

Упаковка изделий, предназначенных для детских садов сопровождается обязательной маркировкой производителя с указанием возрастных ограничений и т. д. Инвентарь без маркировки не пройдет экспертизы и не получит разрешения на дальнейшее использование в дошкольных учреждениях.

Оснащение помещений в детском саду представляют собой весьма сложный процесс, который включает в себя проектирование, оформление и предусматривает соблюдение всех требований ФГОС. Чтобы пребывание детей в детском саду было максимально полезным необходимо его гармотно наполнить. Поэтому стоит заказать следующее: игрушки, мебель и дополнительные аксессуары для оборудования игровой зоны; оборудовать кабинет логопеда; подобрать робототехнику и интерактивные устройства по возрасту ребенка; мебель и технику для оснащение сенсорной комнаты; можно также оборудовать соляную комнату. Если у вас нет времени на проектирование и составление списка всего необходимого для комплектации детского учреждения, тогда рекомендуем обратиться в компания "Новация". Компания занимается оснащением школ и ДОУ. В интернет-каталоге представлен широкий выбор продукций, который соответствует гигиеническим и санитарным нормам, поэтому имеются все сопроводительные документы и сертификаты.

Оснащение образовательных зон зависит от индивидуальных особенностей и возраста детей. Программы необходимо подбирать также осмотрительно.

От двух месяцев до одного года. В этом возраст ребенок познает мир, манипулирует предметами, воспринимает музыку, песни и тактильно-двигательные игры.

От года до трех лет. Здесь с ребенком необходимо общаться при помощи совместных игры, настольных игры, учить обращаться бытовыми предметами.

От трех до восьми лет. Здесь можно включать сюжетно ролевые игры, игры с правилами, исследовать окружающий мир, учить художественной литературе, рисованию, игры на детских музыкальных инструментах и обучать спортивным навыкам.

Если выделить основные требования по материально-техническому оборудованию детского сада, то должна выделить следующим образом:

Каждый малыш должен иметь возможность заниматься тем, что ему нравится. В оснащение должно обязательно входить интерактивно развивающие панели, маркерные доски, физкультурные тренажеры, развивающие игры и так далее.

Все оснащение должно быть размещено в отдельных зонах, чтобы дети имели возможность делиться на группы по интересам. К примеру, одни могут рисовать или конструировать, другие играть на музыкальных инструментах и петь.

Комплектация ДОУ должна включать оборудование и материалы, которые направлены в первую очередь на вовлеченность ребенка в процесс обучения. К примеру, оборудовать группу детского сада интерактивной системой, детским набором робототехники и так далее.

Процес оборудования зависит от следующих этапов:

Изучение списка оборудования, которое рекомендовано государственными образовательными стандартами.

Составить смету со стоимостью.

Выбрать поставщиков. которые готовый выполнить требования четко в срок.

Реализация проекта: распаковка, подключение и настройка.

Компания Новация предоставляет услуги по комплексному оборудованию дошкольных учреждений. На сайте представлены проекты современных детских садов. В интернет-каталоге представлено все необходимое оснащение в соответствии с ФГОС. Вы можете заказать слугу "под ключ": от подбора и планирования до доставки.