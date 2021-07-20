Чехлы для AirPods: Эффективная защита при максимальной функциональности

Не существует единого мнения о том, нужен ли чехол для беспроводных наушников AirPods. Ведь их можно просто положить в карман и всё. Но покупку всё же стоит поберечь. Тем более, что зарядное устройство всегда должно быть под рукой. Так для чего же нужна защита?

Во-первых, она защитит от повреждений и возможных падений; Во-вторых, чехол предохраняет от пыли и загрязнений. Наушники всегда будут иметь вид нового изделия; В-третьих, AirPods удобно транспортировать вместе с зарядным устройством. Футляр всегда под рукой и удобен в использовании.

Особенности выбора защитного чехла

Важным критерием является способ использования. Если вы увлекаетесь активным отдыхом, спортом, любите бегать, то лучше всего подойдёт чехол с карабином. В случае, когда необходимо обеспечить ношение AirPods вместе с зарядкой в сумке, лучше выбрать компактный и практический футляр.

Чехол для AirPods является не просто необходимым аксессуаром, но и важным элементом общего стиля. Широкая цветовая гамма изделий позволяет подобрать расцветку в тон спортивной одежды или делового костюма. Чехол может иметь цвет сумки или быть в нейтральных тонах.

Некоторые покупатели предпочитают силикон. Простота и функциональность такого защитного чехла позволяют использовать его при любых обстоятельствах.

Типы защиты и чехлов

По статистике около 70% покупателей выбирают силиконовый чехол, имеющий карабин. Он универсален. Его можно взять с собой для активного отдыха или пристегнуть во внутреннее отделение сумки. Он прост в использовании, крепок и надёжен. Исходя из потребностей повседневного использования, можно выбрать такие разновидности чехлов, как:

Футляр, изготовленный из натуральной воловьей кожи. Качественное изделие имеет доступную стоимость. Пластиковый каркас защитит футляр наушников, а наружное кожаное покрытие придаёт чехлу стильный внешний вид;

Силиконовый корпус, оснащённый отверстием для зарядного кабеля и индикатором на основе LED-экрана;

Чехол-сумка, изготовленный из натуральной или синтетической кожи. Такой аксессуар не только защитит устройство, но и привлечёт к себе восторженные взгляды. Практичная конструкция обеспечит быстрое изъятие/установку наушников, а широкий ассортимент расцветок позволит выбрать максимально подходящую именно вам.

Материалы изготовления

Производители предлагают следующие основные виды материалов и корпусов, из которых изготовлены защитные чехлы:

Полимерные изделия на основе прозрачного силикона, пластика и поликарбоната;

Чехлы, базу которых составляет пластик, покрытый тканью или искусственной кожей. В качестве прокладки используется тонкий поролон;

Чехлы, имеющие покрытие из натуральной кожи или ткани высокого качества с естественными волокнами, каркас которых выполнен из карбона или углеродного пластика повышенной прочности.

Выбор окончательной модели и варианта остаётся за покупателем, но экономить на безопасности изделия не стоит. Главный критерий, о котором не стоит забывать при выборе аксессуара – долговечность и практичность. Если планируется активное использование наушников, и вы привыкли всегда держать их при себе, не стоит скупиться на дешёвое изделие.