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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Гардеробные, шкафы » Гардеробные системы: что это такое, виды и оформление

Гардеробные системы: что это такое, виды и оформление

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Если вы столкнулись с проблемой размещения большого количество вещей, то стоит обратить внимание на гардеробные системы.

Если вы столкнулись с проблемой размещения большого количество вещей, то стоит обратить внимание на гардеробные системы. Благодаря этому способу хранения, возможна существенная экономия пространства квартиры и размещение одежды таким образом, чтобы вещи лежали на своих полках и легко было найдено в нужный момент.

Виды гардеробов

Каждая гардеробная отличается своими плюсами и минусами. Давайте разбираться:

1. Каркасные гардеробные системы считаются наиболее прочными. Металлические стойки упираются краями в потолок и пол, на стойки крепится необходимое количество ящиков и полок. Вид конструкции больше подходит для квартир с интерьером в стиле модерн, хай-тек. Конструкции легки в монтаже. Легкий монтаж будет по нраву людям, которые находятся в постоянных переездах.

2. Панельные гардеробные более дорогие – они состоят из скрепленных со стенами специальных декоративных панелей. После чего на них устанавливаются необходимые для гардеробной системы элементы. Преимуществом этого вида конструкции является возможность целостного восприятия гардеробной, выигрышная для интерьера стилистика. Однако, такая конструкция менее мобильна.

3. Корпусные гардеробы популярны в нашей стране и мире. Это связано с относительно доступной стоимостью, вместимостью и возможностью удобного расположения желаемых вещей на полках. Конструкция формируется из элементов и модулей (ДСП, МДФ), которые соединены между собой. Главный недостаток – сложность изменения расположения элементов и основы системы, также потребуется комната большой квадратуры для установки.

4. Сетчатая гардеробная универсальна и компактна, представлена соединением нескольких элементов, каждый из которых самостоятелен в перемещении. Преимуществом такой системы станут неограниченные возможности для экспериментирования, легкий внешний вид, компактность. Элементы соединяются со стеной посредством кронштейнов, благодаря чему на полу нет никаких излишних ножек.

Цена вопроса

Цена, как правило, складывается из нескольких составляющих: производитель, вид гардеробной системы, размеры и непосредственное место приобретения. Наиболее компактные и недорогие модели начинаются с 8 тысяч рублей. Готовые решения, конечно же, дешевле тех, что выполнены по индивидуальному заказу.

Можно даже сэкономить на стоимости, если отказаться от задней стенки или врезания двери. Также на цену влияет качество материалов. Можно даже выбрать штангу вместо полок. Выбрать для покупки секции-корзины, а не выдвижные ящики.

Дизайнерские решения

Как правило, гардеробные системы либо становятся частью комнат отдыха, либо выносятся в отдельную. Профессиональные дизайнеры предлагают использовать для этого «мертвую» зону или установить гардероб на лоджии. Также гардероб подойдет квартирам со свободными кладовыми или небольшими комнатами.

Гардероб способен вместить не только вещи всей семьи, но и даже зеркало, оригинальные пуфы и кресла, гладильную зону или туалетный столик. Также допускается сформировать полноразмерную примерочную, выставив зеркала, свет и оформив ширмой.

Отгородить гардеробную зону можно либо гипсокартоном, либо тяжелой занавеской или ширмой ручной работы. Как отмечают профессионалы, лучше выдерживать цветовую гамму с комнатой, в которой расположена гардеробная система. Можно использовать прозрачные или зеркальные перегородки.

Для декора гардеробной часто используются мягкие подушки и игрушки, оригинальные вазоны и корзины. Главное – соблюдать стиль комнат и квартиры в целом.

Заключение по теме

Выбор гардеробной системы – это сложный процесс. В этом вопросе лучше довериться профессионалам. Не забывайте задавать им вопросы, и уточняйте интересующую вас информацию. Удачи!

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