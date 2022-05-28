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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Дизайн интерьера » Интерьер дня: Настенная плитка

Интерьер дня: Настенная плитка

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
keramspb.ru
Настенная плитка в последние годы стала одним из самых популярных отделочных материалов.

Настенная плитка в последние годы стала одним из самых популярных отделочных материалов. Современная плитка для стен производится на основе уникальных технологий, которые позволяют сделать этот материал практичным. Керамическая плитка в ванной комнате, на кухне - это стандартным вариантом отделки. На сегодняшний день дизайнеры все стали чаще использовать плитку в спальнях и гостиных.

Плитка для стен, в силу своих технологических характеристик, не предназначается для укладки на пол. Керамогранит - универсальный материал, который может быть использован для облицовки стен и пола.

Настенная плитка в разных типах помещений

 

Ванная комната

Плитка для стен в ванной комнате - это надежный, долговечный, практичный материал. Плитка не восприимчива к влиянию воды, устойчива к воздействию агрессивных химических веществ, не утрачивает свой цвет, а также эстетических свойств при эксплуатации.

Кухня

В интерьере кухни чаще всего плитка используется в качестве фартука. Материал способен передать фактуру натурального каменья, мрамора, бетона, обоев, текстиля, металла и др. Также для фартука используют плитку «метро/кабанчик», она производится в небольшом формате, чаще всего однотонная. Известные фабрики используют качественное сырье, производственные материалы, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики плитки. Белая глина считается лучшим материалом для производства плитки для стен, так как такой материал устойчив к механическим воздействиям, которые способны негативно сказываться на внешнем виде.

Спальня

Для многих людей выбор настенной плитки в спальне может показаться неуместным выбором. Плитка в интерьере спальни смотрится стильно и современно. На стене её чаще всего используют в качестве акцента, либо для зонирования помещения. Она может вписаться в абсолютно любой стиль. Для спальни выбирают светлые оттенки плитки.

Для того, чтобы керамика служила долгое время, необходимо выбрать тот тип покрытия, который будет соответствовать условиям его эксплуатации. Выбирая настенную плитку, необходимо обратить внимание на несколько параметров, характеризующих её качество. Важным критерием качества плитки для стен, является её внешний вид, размер, ровная поверхность, правильные углы, внутренняя сторона материала без глубоких впадин и изъянов.

 

Источник: Компания КЕРАМ МАРКЕТ

Все эти коллекции можно купить в фирменных салонах КЕРАМ МАРКЕТ и в интернет-магазине

Сайт керамической плитки: https://www.keramspb.ru

 

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