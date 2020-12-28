Зеркала с подсветкой: современные тренды

Обилие моделей зеркал на современном рынке может заставить смутиться даже опытного покупателя. Разнообразие форм и конфигураций, предназначений и способов оформления хоть и даёт действительно безграничный выбор для решения практически любой задачи, может поставить в тупик. Ведь, как известно, чем меньше вариантов, тем проще выбирать. Особенно когда речь идёт о зеркалах с подсветкой.

Если вы не знаете, чему отдать предпочтение или уже нарисовали в голове идеальный образ будущего аксессуара в помещение, изготовление зеркала с подсветкой на заказ станет самым разумным решением. Вы сможете описать мастеру все требования и даже предоставить чертёж, чтобы он лучше понимал, чего именно вы хотите. Но даже в этом случае стоит немного углубиться в тему и понять, какая именно модель подойдёт для вашего сценария лучше всего.

Разновидности форм зеркал с подсветкой

Как и в случае с обычными зеркалами, модели со встроенным освещением не ограничиваются стандартными дизайнерскими решениями. Геометрия полотна может быть как простой и лаконичной, вроде квадрата, круга или овала, так и более сложной:

многоугольник;

композиция из нескольких составляющих;

ассиметричные изделия.

При выборе формы важно понимать, что силуэт зеркального полотна будет существенно сказываться на восприятии помещения, в котором оно располагается. Так, узкие и высокие зеркала способны значительно поднять потолок. Естественно, это лишь оптическая иллюзия, но для многих она станет отличным выходом. Широкие зеркала небольшой высоты визуально раздвигают стены. А модели со скруглёнными углами придают комнате дополнительно уюта и теплоты.

Если вы выбираете сложную модель из нескольких сегментов, лучше размещать её на просторной стене, где композиция не будет теряться на фоне других аксессуаров, а, наоборот, станет ярким акцентом интерьера, преобразив обстановку. Также можно отдать предпочтение напольным зеркалам на подставках. Это атрибут больших площадей, но если в вашем распоряжении комната с серьёзным набором квадратных метров, можно задуматься о его приобретении.

Разновидности подсветки в зеркале

Не менее важным фактором является сама подсветка. Первое, на что стоит обратить внимание – это световая температура. Так, наиболее распространёнными вариантами являются тёплое и холодное свечение. Тёплое может создаваться обычными лампами накаливания или светодиодами соответствующей модели. Это отличный способ придать уюта комнате и добавить альтернативное освещение, если не хочется включать основное.

Холодный свет, в основном, дают LED лампы и люминесцентные светильники. Первые более практичны, так как имеют длительный срок службы, меньше расходуют электричество и обладают компактными размерами при необходимости. Холодный свет пригодится при выполнении различных косметических процедур, накладывания макияжа и прочих достаточно сложных задач.

Не забудьте и о том, что лампы могут располагаться по периметру рамы зеркала или за самим полотном. Первые дают акцентированное освещение, вторые – рассеянный приглушённый свет. Выбирая первый вариант, вы можете отдать предпочтение моделям, где светильники располагаются по всему периметру, по бокам, сверху и снизу. Во втором случае возможно создать эффект парения, когда кажется, что зеркало не крепится к стене, а висит в воздухе. В компании «Lavenir» вы найдёте самый широкий модельный ряд зеркал с подсветкой, производитель изготовит изделие любой конфигурации по доступной цене и с гарантией безупречного качества.