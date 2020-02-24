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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Выбор мебели для салона красоты

Выбор мебели для салона красоты

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Любой бизнес, в том числе и салон красоты, нуждается в составлении бизнес-плана

Любой бизнес, в том числе и салон красоты, нуждается в составлении бизнес-плана. Одна из наиболее весомых разделов данного документа – это расходы. А в расходах обязательно должен наличествовать такой пункт, как купля мебельных аксессуаров для данного помещения. Разумный руководитель такого предприятия должен уделить особое внимание этому разделу. Потому как перед приобретением на нашем сайте мебели для салонов красоты следует продумать стиль, соответствующий дизайн, качество и сочетание цвета.

Однако, самым важным, ключевым моментом в выборе мебели являются потребительские качества.

Правильный, продуманный дизайн мебели обеспечит владельцу салона притягательные взгляды благодарных клиентов и здоровую зависть от конкурентов. Поэтому экономить здесь не рекомендуется.

Перед тем как воплотить все желаемое в реальность, нужно определить все категории услуг: парикмахерский зал, ногтевой сервис, кабинеты для массажиста и косметолога.

Потребительские качества для салонной мебели – это совокупная величина показателей, которыми определяют не только качество, а и функциональность данной категории. Свойства должны быть следующими:

1. Спецификация. Другими словами, каждый предмет мебели четко выполняет свою задачу и соответствует своему назначению.

2. Социальная классификация – соответствие виду предоставляемых услуг.

3. Профессиональные характеристики. К примеру, стол мастера маникюра должен иметь не только притягательный вид, в нем должны быть специальные, ящички, полочки и тому подобное.

4. Защищенность – весьма важное качество для индустрии красоты, которое должно уберечь клиентов от различных видов риска, таких как:

- механические повреждения;

- санитарно-гигиенические;

- пожарная безопасность;

- безопасное использование электрических приборов.

5. Эксплуатационная эргономичность. Данное свойство специалисты меблевой отрасли определяют, как умение мебели дарить ощущения комфорта, расслабленности, психологической и физической разгрузки клиента.

6. Эстетические характеристики – дееспособность специализированной мебели вызывать определенный набор чувств и способность удовлетворять эстетический вкус: благообразный экстерьер товара, дизайнерская особенность (непохожесть), соответствие моде и стилю.

Качество салонной мебели зачастую зависит от добротности исходного материала, обработки изделия, а также покрытия. К качественным показателям относятся:

• Основательность;

• Прочность;

• Легкость в ремонте;

• Сохранение в первоначальном виде.

Обращайте внимание на обработку материала. Недопустимы такие дефекты, как скол, расслоение, зазубрина, царапина, вмятина. Все деревянные поверхности должны быть абсолютно гладкими и закругленными. Все соединяющие детали должны соединяться между собой безупречно. Не должно быть заедающих ящиков, слабых креплений и тому подобного.

Дефекты мягких тканей могут быть следующими: различная толщина материала, складки, перекошенный рисунок, цвет нитки и обивочный материал не сочетаются между собой.

Проверяя фурнитуру следует обратить внимание на возможный след от коррозии, рубцовые полоски, раковины, плохо закреплены удерживающие элементы.

Компаний, поставляющих мебель для салонов достаточно много. На мебельном рынке можно встретить представителей Италии, Германии, Польши, Китая и конечно же отечественный производителей. Но в любом случае перед приобретением следует обращать внимание на ряд моментов, описанных выше. При чем неважно из какой страны производитель. Выбор за вами!

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