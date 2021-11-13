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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Онлайн торговля, брокер, форекс » Exness: прощай, бедность, мы расстаемся друзьями…

Exness: прощай, бедность, мы расстаемся друзьями…

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Работая с Exness и имея хорошие заработки можно как-то незаметно и разбогатеть

Как выбрать место для отдыха? Работая с Exness и имея хорошие заработки можно как-то незаметно и разбогатеть, и тогда проблема выбора мест, интересных с точки зрения туриста, станет действительно актуальной. Почитать exness отзывы можно на сайте МОФТ.

Но почему же так удобно и, главное, выгодно работать именно с этой брокерской компанией? Все довольно просто, но, одновременно, сложно. Просто, поскольку более благоприятной для трейдеров ситуации, которая наблюдается сейчас в отечественной и мировой экономике, еще не было. Даже если вспомнить период мирового финансового кризиса 2008 года. Он, напомним, стал трамплином для бурной популярности форекса как отрасли. Так вот, даже та «золотая эпоха» выглядит жалко и чересчур скромно в сравнении с нынешними реалиями. Курсы валют как с ума сошли. Причем практически всех валют сразу. Только за этот год обвалились курсы гривны, рубля, швейцарского франка, евро, валют стран Латинской Америки и Дальнего Востока. Даже курс доллара США основательно просел… Да проще, наверное, сказать, какие валюты не пошли ко дну (пока, вероятно, не пошли)!

Переходим от общего к отдыху

Для толкового форекс-трейдера эта ситуация открывает просто таки заоблачные перспективы! Причем часто в прямом смысле: развитие современных технологий и так называемых «облачных сервисов» привел к тому, что трейдер теперь не привязан к компьютеру. С недавних пор трейдер может работать где угодно, поскольку развивается кроссплатформенность валютных сервисов. Это означает, что торговать на бирже можно с любого устройства, будь то ноутбук, планшет и обычный смартфон. Такое ощущение, что торговаться на валютных биржах скоро можно будет с тостера или холодильника, подключенного к интернету… Так или иначе, но форекс переживает небывалый подъем именно сейчас, и на «острие» прогресса, среди прочих мировых лидеров отрасли, находится брокерская компания Exness.

Всё вышеперечисленное укладывается во фразу «расширенный функционал», который дает клиенту максимум опций по управлению своим аккаунтом. Также мы уже писали в рамках этого текста, что компания предлагает очень хороший функционал, в том числе и о кроссплатформенности её сервисов. Это позволяет составлять гибкий график, а также работать отдыхая. Как это все возможно? Как говорил один любитель дедукции: «Элементарно, Ватсон!». Имея доступ к интернету (а сейчас он есть во всех странах, не говоря уже про «тепличные» условия для туристов), можно спокойно отдыхать в отеле, сидя за своим любимым ноутбуком. Утром, например, можно несколько часов уделить торгам, а потом весь день (а может ночь) отдыхать как душе угодно! С Exness все в ваших руках.

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