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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Альтернатива обычному майнингу

Альтернатива обычному майнингу

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Майнинг представляет собой популярное явление, под которым подразумевается процесс добычи криптовалютных денежных средств

Сложности майнинга криптовалют

Майнинг представляет собой популярное явление, под которым подразумевается процесс добычи криптовалютных денежных средств путем использования технических блоков и вычислительной мощности современных компьютерных видеокарт.

Как показывает практика, с годами количество человек, которые хотели бы серьезно заняться майнингом и обеспечить себе таким образом дополнительный денежный доход, экспоненциально растет. Однако далеко не каждый из них может позволить себе физическую ферму.

Майнинг ферма, с помощью которой ведется майнинг, может занимать внушительное пространство, расходовать электрическую энергию и издавать шум. Учитывая такие объективные неудобства, нет ничего удивительного в том, что многие сейчас выбирают облачный майнинг в качестве альтернативы.

Что собой представляет облачный майнинг

Облачный майнинг как продукт появился относительно недавно, но уже сумел завоевать определенную популярность масс. Его ключевыми преимуществами можно назвать отсутствие необходимости приобретения обычных физических установок - оборудования и видеокарт. Вся добыча в рамках облачного майнинга ведется удаленно.

Также из сильных сторон стоит отметить:

  • Полная прозрачность в работе;
  • Высокий уровень безопасности денежных средств;
  • Минимальные риски;
  • Полностью автоматизированный процесс;
  • Отсутствие необходимости обновлять оборудование;
  • Реальная возможность построить пассивный денежный доход;
  • Работа сервисов по майнингу в режиме 24 на 7;

Виды добычи криптовалюты в рамках облачного майнинга

Способ такого рода добычи биткоина и прочих криптовалютных токенов и монет предлагает для пользователя 3 различных варианта достижения денежного дохода:

  • Виртуальный хостинг;
  • Аренда мощностей хэш-формата;
  • Обычный хостинг

Вкаждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Выбирать конкретный стоит, опираясь в первую очередь на собственные денежные возможности, цели и общий уровень познаний в сфере криптовалютных денежных знаков.

Также стоит доверять исключительно проверенным и качественным сервисам, которые могут предоставить все необходимые гарантии качества для своих клиентов. Исключительно в таком случае можно будет рассчитывать на оперативное построение выгодного дохода и последующее развитие собственных инвестиций в такие технологии.

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