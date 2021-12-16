Интересные акции и промокоды на портале

При поиске выгодных акций и промокодов Вы скорее всего обнаружите скидочные агрегаторы, которые размещают у себя на сайте купоны и коды с самыми большими скидками. Так как такие сервисы имеют большую аудиторию, крупным и средним компаниям выгодно сотрудничать с ними. Вместо того, чтобы рекламировать свою продукцию или услуги в газетах, журналах и телевидении, компании размещают специальные промокоды на акционных сайтах, тем самым оплачивая скидочному агрегатору только за активированные коды. Получается, что рекламу увидят и воспользуются кодом только заинтересованные клиенты. Таким порталом, который информирует клиентов о выгодных промокодах считается портал https://promocodekz.info. На страницах портала размещены пригласительные промокоды сервиса быстрых доставок Wolt.

Компания Wolt работает на рынках северной и центральной Европы более 5 лет. Она сотрудничает с ресторанами, столовыми, магазинами и аптеками, из которых осуществляет доставку своим клиентам. За небольшую комиссию с каждой покупки, компания Wolt открывает своим партнерам большую аудиторию преданных пользователей приложения, с помощью которой совершаются все заказы. В текущем году компания Wolt решила увеличить количество магазинов в своем приложении, чтобы клиенты могли приобретать все необходимые продукты питания и бытовые товары, не выходя из дома. Это особенно важно в период распространения опасного коронавируса. К примеру, партнером с момента запуска сервиса Wolt является сеть магазинов Марвин, которая открыла свой первый маленький магазин по продаже аудиопродукции более 30 лет назад.

В магазинах сети Марвин идет предновогодняя акция Сантаполис, которая проходит ежедневно с 15 ноября до 20 декабря включительно. Каждый день Марвин выбирает определенный бренд или категорию товаров, на которую действует новогодняя скидка 30%. Купить понравившуюся Вам акционную игрушку или книжку можно во всех магазинах сети или сделав заказ в фирменном онлайн магазине. Если Вы не знаете какой подарок подарить своему близкому человеку, то можете купить один или несколько подарочных сертификатов от магазина Марвин. Сертификаты различных номиналов можно приобрести на кассе магазина. По Вашему желанию сертификат могут красиво вложить в поздравительную открытку. Для любителей сладкого в магазинах Марвин продаются бельгийские конфеты и американская ореховая паста, которые также можно красиво упаковать для вручения любимому человеку.