6 ошибок при изготовлении буклета

При разработке рекламной кампании нередко использование печатной продукции. Буклет – это лист, имеющий 2-3 сгиба, изготавливается из бумаги высокого качества. Как и на любой полиграфической продукции, на нем можно разместить информационный текст, картинки, логотип, контакты и многое другое. В маркетинге буклеты используются для массового распространения информации.

Такая продукция имеет более низкую стоимость по сравнению с полноценным каталогом, но при этом содержит всю необходимую информацию в кратком изложении. Главным преимуществом является повсеместное распространение через промоутеров, на презентациях и выставках, через почту.

Специалисты digital-агентства Topform, специализирующиеся на изготовлении буклетов (topform.ru ), рассказывают о наиболее распространенных ошибках.

6 распространенных ошибок при формировании буклета:

Избыточный текст

При изготовлении буклетов стараются поместить как можно больше информации, что нередко приводит к тому, что размывается основная цель презентационного материала. Размещение большого количества текста и фотографий связано с желанием охватить большую аудиторию, в результате получается, что у материала нет четкой ЦА и ясного УТП. Разместите только самую важную фотографию и текст, которые привлекут внимание определенного клиента.

Обложка без логотипа

Обложка буклета является лицом компании. Она должна рассказать о вашей компании, задержать внимание читателя, быть запоминающейся.

Некачественные фотографии

Размытые и некачественные фотографии негативно отражаются на репутации компании. Используйте содержательные фотографии хорошего качества. Подписывайте их, это привлекает взгляд.

Отсутствие полезной или достоверной информации

Определите сильные стороны своей компании и используйте фактов. Пишите практически полезную и содержательную информацию. Цены, контакты, ассортимент, какие способы оплаты принимаете.

Некачественный материал

Желание сэкономить на буклете понятно, однако это презентационный материал, подчеркивающий статус вашей компании. Рекламная продукция создает общее ощущение и впечатление от компании. Часто буклеты сразу не смотрят, а убирают в сумку, чтобы прочитать позже. Если при сгибании текст станет нечитабельным, ваша аудитория не сможет ознакомиться с предложением.

Отсутствие контактных данных

Обязательно размещайте контакты компании, чтобы потенциальный клиент мог связаться с вами. Дополните информацию призывом к действию – позвонить, перейти на сайт или зайти в офис.

Использование буклетов в рекламной кампании повысит охват аудитории, привлечет новых клиентов. Важно основательно подходить к изготовлению такого вида маркетингового инструмента, учитывая все важные нюансы от дизайна до материала буклета.