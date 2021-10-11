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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сервис » 6 ошибок при изготовлении буклета

6 ошибок при изготовлении буклета

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
pexels.com
При разработке рекламной кампании нередко использование печатной продукции.

При разработке рекламной кампании нередко использование печатной продукции. Буклет – это лист, имеющий 2-3 сгиба, изготавливается из бумаги высокого качества. Как и на любой полиграфической продукции, на нем можно разместить информационный текст, картинки, логотип, контакты и многое другое. В маркетинге буклеты используются для массового распространения информации.

Такая продукция имеет более низкую стоимость по сравнению с полноценным каталогом, но при этом содержит всю необходимую информацию в кратком изложении. Главным преимуществом является повсеместное распространение через промоутеров, на презентациях и выставках, через почту.

Специалисты digital-агентства Topform, специализирующиеся на изготовлении буклетов (topform.ru ), рассказывают о наиболее распространенных ошибках.

6 распространенных ошибок при формировании буклета:

  • Избыточный текст

При изготовлении буклетов стараются поместить как можно больше информации, что нередко приводит к тому, что размывается основная цель презентационного материала. Размещение большого количества текста и фотографий связано с желанием охватить большую аудиторию, в результате получается, что у материала нет четкой ЦА и ясного УТП. Разместите только самую важную фотографию и текст, которые привлекут внимание определенного клиента.

  • Обложка без логотипа

Обложка буклета является лицом компании. Она должна рассказать о вашей компании, задержать внимание читателя, быть запоминающейся.

  • Некачественные фотографии

Размытые и некачественные фотографии негативно отражаются на репутации компании. Используйте содержательные фотографии хорошего качества. Подписывайте их, это привлекает взгляд.

  • Отсутствие полезной или достоверной информации

Определите сильные стороны своей компании и используйте фактов. Пишите практически полезную и содержательную информацию. Цены, контакты, ассортимент, какие способы оплаты принимаете.

  • Некачественный материал

Желание сэкономить на буклете понятно, однако это презентационный материал, подчеркивающий статус вашей компании. Рекламная продукция создает общее ощущение и впечатление от компании. Часто буклеты сразу не смотрят, а убирают в сумку, чтобы прочитать позже. Если при сгибании текст станет нечитабельным, ваша аудитория не сможет ознакомиться с предложением.

  • Отсутствие контактных данных

Обязательно размещайте контакты компании, чтобы потенциальный клиент мог связаться с вами. Дополните информацию призывом к действию – позвонить, перейти на сайт или зайти в офис.

Использование буклетов в рекламной кампании повысит охват аудитории, привлечет новых клиентов. Важно основательно подходить к изготовлению такого вида маркетингового инструмента, учитывая все важные нюансы от дизайна до материала буклета.

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