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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Государственные закупки: что такое тендеры Казахстана

Государственные закупки: что такое тендеры Казахстана

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Как правило, тендер — это единственный способ подтверждения права на получение государственного или муниципального заказа.

Как правило, тендер — это единственный способ подтверждения права на получение государственного или муниципального заказа. Для получения государственного или коммерческого заказа тендер является единственной возможностью для государственных и коммерческих организаций и учреждений, а также для иностранных поставщиков товаров, услуг или работ. Платформа Тендербот на сайте https://tenderbot.kz/goszakup предлагает огромное разнообразие вариантов по государственным закупкам.

Порядок проведения конкурса и принятия конкурсной комиссией решений

Процедуры закупок товаров в Республике состоит из: заявки от лица участника, конкурсного предложения, победителя конкурса, протокола рассмотрения и оценки предложений, заключения, исполнения контракта, публикации на вебпорталах данных по торгам (информационных источниках). По окончании торгов — публикация информации по проведению торгов в печатном издании, радио, телевидении, Интернет.

  1. Прием заявок на конкурс от участников осуществляется со дня опубликования извещения о проведении конкурса.
  2. Заявки на участие подаются в письменной форме в запечатанном конверте, вложения которого должны быть заверены печатью и подписью должностного лица, уполномоченного вести закупочную деятельность.
  3. При проведении конкурсов в электронной форме документация предоставляется на электронном носителе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, в форме, определяемой организатором конкурса, или в письменном виде.

Тендеры и госзакупки в Казахстане — это основной инструмент государственного и муниципального управления. Они призваны обеспечить баланс интересов и принимать решения на основе лучшего опыта, а не выявлять победителя из ряда соревнующихся.

На что обратить внимание

Государственным органом, осуществляющим функции по организации и осуществлению контроля и надзора на предмет соблюдения законодательства в области закупок, является Комитет контроля государственных закупок. Суть конкурсов заключается в том, что победитель торгов получит контракт на соответствующих условиях, предложенных в описании.

Победитель конкурса обязан за свой счёт выполнить работы или осуществить поставку поставленного товара в согласованные сроки и в полном объёме по ценам, которые были указаны в заявке на участие в конкурсе. При этом все расходы, связанные с выполнением работ или оказанием услуг, будут нести участники конкурса. В этом случае торговое учреждение не может быть привлечено к ответственности, если оно выполнило работы надлежащим образом.

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