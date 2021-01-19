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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Скупка и оценка антиквариата

Скупка и оценка антиквариата

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Покупка и продажа антиквариата сегодня представляет собой довольно обширную и популярную индустрию.

Покупка и продажа антиквариата сегодня представляет собой довольно обширную и популярную индустрию. Перед владельцами антиквариата открываются уникальные возможности для заработка на имеющемся имуществе. Осуществляется скупка антиквариата в СПб на основании действующего законодательства. Эксперты не только оценивают, но и проверяют принадлежность той или иной вещи клиенту. Поэтому стоит заранее убедиться в том, что у вас есть права на то чтобы распоряжаться антиквариатом.

Покупка картин и произведений искусства

После тщательного ознакомления с принадлежащими вам объектами, находящихся в кругу интересов компании, эксперты предложат вам денежную сумму, в которую оценивается произведение искусства. В настоящее время компания работает со многими клиентами в плане купли-продажи раритетных вещей. Огромный опыт работы в этой сфере открывает внушительные перспективы для многих клиентов. В чем преимущество работы с данной компании:

  • Независимая оценка любого антиквариата и ценных вещей.
  • Самые высокие цены на антиквариат.
  • Консультации с экспертами по самым разнообразным вопросам.

Вы можете воспользоваться действующими предложениями уже сегодня. У компании огромный опыт работы в представленной сфере. Если возникают какие-то вопросы, вы можете их обсудить немедленно. Компания работает с антиквариатом не первый год и знает, как правильно все оценить, чтобы остались довольны обе стороны.

Особенное внимание уделяется произведением изобразительного искусства. В этом аспекте у компании огромный опыт, который сможет вас впечатлить. На сайте представлены также интересные материалы, которые могут заинтересовать ценителей искусства.

Как проводится оценка антиквариата

К представленной работе привлекаются только квалифицированные независимые эксперты. Таким образом оценочная стоимость вашего имущества будет оценена на уникальных условиях. Деньги передаются клиенту наличными и вам не нужно ждать пока компания продаст ваш антиквариат. Возможно это лучшее решение, которым вы можете воспользоваться прямо сейчас. Антиквариат имеет огромную ценность, поэтому стоит несколько раз подумать перед тем как ее продавать.

Не приобретается краденный антиквариат, который находится в розыске, либо не имеющий соответствующих документов. Таким образом следует уделять огромное внимание проверкам информации, перед тем как обращаться в ломбард.

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