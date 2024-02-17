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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Седаны и внедорожники » Chevrolet Cobalt: интересные факты о популярном седане

Chevrolet Cobalt: интересные факты о популярном седане

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7
Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
chevrolet-auto.kz
Автомобиль Шевроле Кобальт существует на рынке транспортных средств уже целых 20 лет.

Автомобиль Шевроле Кобальт существует на рынке транспортных средств уже целых 20 лет. Машина претерпела неоднократные изменения, модернизация помогла Кобальту удерживать лидирующие позиции в рейтингах наиболее востребованных седанов. Эта машина с виду кажется, максимально простой и понятной. Она имеет довольно классический внешний вид, практичный салон, в котором не найти каких-либо сверхмодных аксессуаров и актуальную техническую составляющую. За долгие годы существования Chevrolet Cobalt сумел завоевать расположение многих автовладельцев, поэтому производитель не планирует снимать линейку с постоянного производства.

Что стоит узнать о Chevrolet Cobalt перед оформлением покупки

Автомобиль Кобальт Шевроле был впервые представлен в автосалоне Лос-Анджелеса в 2004 году. Это был практичный агрегат, без серьезных дополнений и большого количества аксессуаров. Основной задачей производителя было создание выносливого и практичного автомобиля, который выдержит эксплуатацию в любых погодных условиях. Задумка была успешно реализована, поэтому Кобальтом быстро заинтересовались заядлые автолюбители и критики.

Cobalt был создан на платформе «Delta». Данный вариант не требовал серьезных финансовых вложений и позволял сделать автомобиль доступным для всех слоев населения. Кобальт всегда относился к машинам средней ценовой категории. Управлять транспортным средством может как начинающий водитель, так и опытный.

Габариты у нынешнего Кобальта следующие:

  • 4479 мм в длину;
  • 1735 мм в ширину;
  • 1514 мм в высоту;
  • колесная база 2620 мм.

Визуально машина не кажется слишком габаритной, но внутри водителя ожидает просторный салон с вместительным багажником. Общая масса транспортного средства составляет 1170 кг.

В качестве оснащения производитель выбрал 1,5-литровый атмосферный двигатель, мощностью 106 л.с. Cobalt славится своим максимально быстрым разгоном: до первой сотни машина доходит за 12,6 секунд.
Несмотря на то, что автомобиль не оснащен последними передовыми технологиями, он обладает отличной конкурентоспособностью.

Какие еще нюансы есть у Кобальта

Chevrolet Cobalt, как и многие другие автомобили от данного бренда, обладают несколькими видами комплектации. Любителям быстрой езды рекомендуется опробовать модель «SS Supercharged».
Она обладает следующими особенностями:

  • турбированный двигатель объемом 2 литра и мощностью 205 л.с.;
  • разгон до сотни развивается за 6 секунд;
  • улучшенная система безопасности и новейшие технологии.

Данная версия Кобальта предназначалась для студентов и молодежи. За сравнительно небольшую сумму, можно получить производительное транспортное средство с большим количеством преимуществ.
Любителям классики лучше остановиться на стандартной линейке Chevrolet Cobalt. В ней есть все необходимое для повседневной езды и путешествий за пределами города. Машина прекрасно справляется с эксплуатацией в сложных погодных условиях.

Автолюбители ценят Кобальт за мягкость и маневренность. Агрегат буквально «проглатывает» все ямы, не доставляя дискомфорта водителю. Улучшенная система шумоподавления делает поездку очень удобной для каждого пассажира. Встроенные качества Кобальта не теряются даже при эксплуатации в труднодоступной местности, автомобиль поможет преодолеть препятствия без лишних волнений.

Chevrolet Cobalt еще долго будет входить в рейтинг востребованных седанов. Автомобиль полностью оправдывает свою стоимость.

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