Chevrolet Cobalt: интересные факты о популярном седане

Автомобиль Шевроле Кобальт существует на рынке транспортных средств уже целых 20 лет. Машина претерпела неоднократные изменения, модернизация помогла Кобальту удерживать лидирующие позиции в рейтингах наиболее востребованных седанов. Эта машина с виду кажется, максимально простой и понятной. Она имеет довольно классический внешний вид, практичный салон, в котором не найти каких-либо сверхмодных аксессуаров и актуальную техническую составляющую. За долгие годы существования Chevrolet Cobalt сумел завоевать расположение многих автовладельцев, поэтому производитель не планирует снимать линейку с постоянного производства.

Что стоит узнать о Chevrolet Cobalt перед оформлением покупки

Автомобиль Кобальт Шевроле был впервые представлен в автосалоне Лос-Анджелеса в 2004 году. Это был практичный агрегат, без серьезных дополнений и большого количества аксессуаров. Основной задачей производителя было создание выносливого и практичного автомобиля, который выдержит эксплуатацию в любых погодных условиях. Задумка была успешно реализована, поэтому Кобальтом быстро заинтересовались заядлые автолюбители и критики.

Cobalt был создан на платформе «Delta». Данный вариант не требовал серьезных финансовых вложений и позволял сделать автомобиль доступным для всех слоев населения. Кобальт всегда относился к машинам средней ценовой категории. Управлять транспортным средством может как начинающий водитель, так и опытный.

Габариты у нынешнего Кобальта следующие:

4479 мм в длину;

1735 мм в ширину;

1514 мм в высоту;

колесная база 2620 мм.

Визуально машина не кажется слишком габаритной, но внутри водителя ожидает просторный салон с вместительным багажником. Общая масса транспортного средства составляет 1170 кг.

В качестве оснащения производитель выбрал 1,5-литровый атмосферный двигатель, мощностью 106 л.с. Cobalt славится своим максимально быстрым разгоном: до первой сотни машина доходит за 12,6 секунд.

Несмотря на то, что автомобиль не оснащен последними передовыми технологиями, он обладает отличной конкурентоспособностью.

Какие еще нюансы есть у Кобальта

Chevrolet Cobalt, как и многие другие автомобили от данного бренда, обладают несколькими видами комплектации. Любителям быстрой езды рекомендуется опробовать модель «SS Supercharged».

Она обладает следующими особенностями:

турбированный двигатель объемом 2 литра и мощностью 205 л.с.;

разгон до сотни развивается за 6 секунд;

улучшенная система безопасности и новейшие технологии.

Данная версия Кобальта предназначалась для студентов и молодежи. За сравнительно небольшую сумму, можно получить производительное транспортное средство с большим количеством преимуществ.

Любителям классики лучше остановиться на стандартной линейке Chevrolet Cobalt. В ней есть все необходимое для повседневной езды и путешествий за пределами города. Машина прекрасно справляется с эксплуатацией в сложных погодных условиях.

Автолюбители ценят Кобальт за мягкость и маневренность. Агрегат буквально «проглатывает» все ямы, не доставляя дискомфорта водителю. Улучшенная система шумоподавления делает поездку очень удобной для каждого пассажира. Встроенные качества Кобальта не теряются даже при эксплуатации в труднодоступной местности, автомобиль поможет преодолеть препятствия без лишних волнений.

Chevrolet Cobalt еще долго будет входить в рейтинг востребованных седанов. Автомобиль полностью оправдывает свою стоимость.