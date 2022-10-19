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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Приборы » Надежное противодронное устройство

Надежное противодронное устройство

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
k-radio.ru
Современные технологии не перестают совершенствоваться.

Современные технологии не перестают совершенствоваться. Создавая нечто новое, разработчики часто придумывают и сопутствующую продукцию. В качестве примера можно привести аппарат STUPOR – он предназначен для подавления от дронов разного плана. Устройство особенно актуально для тех, кто хочет защититься от попадания летательных объектов на определенную территорию. Дополнительная информация доступна на https://k-radio.ru/catalog/stupor_ruchnoy_kompleks_po_borbe_s_bpla/

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