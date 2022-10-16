Что такое АВР

ента новостей

19:44
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
19:28
В Петербурге задержан 17-летний молодой человек, подозреваемый в обмане пенсионерки
19:18
В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое
18:28
Выставка «Трактат о женщине женского пола»
18:26
Конкурс «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!»
18:23
В Ленобласти прошли встречи-концерты для мобилизованных
18:18
В Ленобласти задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины
18:18
«Можно подать рапорт о состоянии здоровья»: омбудсмен Агапитова о неправомерном призыве петербуржцев на фронт без медицинского обследования
15:04
Выставка «М. – СПб.»
12:36
В Ленобласти лже-сотрудники пенсионного фонда лишили пенсионерку накоплений
12:28
По факту ДТП с мотоциклистом на Каменноостровском проспекте возбуждено уголовное дело
12:23
В Ивангороде пенсионерка отдала аферистам 200 тысяч рублей
12:16
В Петербурге пьяный мужчина с балкона обстрелял детскую площадку
22:49
В Петербурге мотоцикл после ДТП с «Рэндж Ровером» вылетел на тротуар и сбил пешеходов
16:48
Сад Мариинского дворца закрывается на зимний период
16:47
Выставка «Сложное в простом»
16:46
В Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства гибели человека в результате пожара
16:44
Отток специалистов IT-отрасли в Петербурге не мешает Беглову называть сектор приоритетным для города
15:06
На трассе Р-23 в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Пскова
13:42
Выставка «НЮансы»
12:45
В Петрушино на пепелище обнаружено сильно обгоревшее тело человека
12:39
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пенсионерку почти на миллион рублей
12:35
В Петербурге пьяный мужчина попал в больницу после попытки прыгнуть с моста
12:08
Пенсионерка из Кудрово перевела аферистам 700 тысяч рублей
12:02
В Петербурге по горячим следам раскрыто похищение бизнесмена
11:57
В Ленобласти иномарка вылетела с дороги и протаранила в кювете дорожный знак
11:20
Как обстоят дела с ковидом?
10:47
«Питер GO» признали лучшим
09:35
Когда завершится мобилизация
19:20
Выставка «Живопись»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Приборы » Что такое АВР

Что такое АВР

0
23
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
zavod-rele.ru
Зачастую из-за непредвиденных факторов электросеть подвергается сбоям

Зачастую из-за непредвиденных факторов электросеть подвергается сбоям. Необходимо своевременно обеспечить резервное питание. Для этой цели используют автоматический ввод резерва АВР, то есть блок с монтажом на DIN. Он контролирует напряжение питания и сеть на соответствие заданным параметрам. В случае необходимости потребляющее электроэнергию оборудование автоматически переключают на резервный источник питания.

Классификация и типы

Существует несколько видов АВР с различными характеристиками. Среди наших покупателей востребована линейка АВР ТМ «Полигон». В ней представлены следующие модели:

  • однофазной моделью – АВР-1/1-М;
  • моделями с одной трехфазной нагрузкой – АВР-3/3 и АВР-3/3-И.01;
  • моделью с двумя трехфазными нагрузками – АВР -3/3-22.

У всех перечисленных устройств АВР, входящих в линейку «Полигон», есть функция контроля верхнего и нижнего уровня напряжений, регулировка остальных показателей отличается и представлена в таблице.

Таблица сравнения моделей АВР

 


 

АВР-3/3-И.01 с индикацией и выносным блоком позиционируется как инновация для расположения измерительного модуля в силовом шкафу, а системы управления — на фронтальной части. Блок разработан, чтобы точно контролировать показатели напряжения по паре трехфазных вводов. Устройство незаменимо для эффективного резервирования питания посредством внешнего оборудования.
Возможно опциональное подключение панелей АВР-3/3-ПУ, АВР-3/3-ПЦИ. Их можно подключать по отдельности или вместе.

Панель управления нужна для мониторинга состояния АВР-3/3-И.01, перевода в ручной режим. Панель индикации важна для отслеживания параметров фазных напряжений.

Применение моделей АВР

АВР применяется везде, где требуется гарантия бесперебойного электропитания. Перечислим, на каких объектах можно установить подобное устройство:

  • производственные предприятия;
  • медицинские учреждения;
  • транспортная инфраструктура;
  • военные объекты;
  • противопожарные системы;
  • сельскохозяйственные фермы;
  • административные здания;
  • загородные дома и квартиры.

Фактически, ограничений по сфере использования у устройств нет. Однако важно правильно подобрать АВР с учетом задач, которые будет решать оборудование. Купить АВР вы можете в Санкт-Петербурге на заводе-производителе «Полигон». У менеджеров компании можно получить консультацию по особенностям всех представленных в каталоге моделей. Звоните!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-05-2015, 23:21
Источники бесперебойного питания: достоинства
9-02-2020, 17:15
Импульсные блоки питания — особенности
29-12-2016, 18:20
Особенности эксплуатации мощных дизель-генераторов до 400 кВт
31-01-2020, 07:56
Школьное питание нужно реформировать?
23-06-2016, 22:25
Как правильно выбрать компьютер
18-09-2015, 15:58
Обеспечение бесперебойного электропитания

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
215
15-10-2022, 22:49
В Петербурге мотоцикл после ДТП с «Рэндж Ровером» вылетел на тротуар и сбил пешеходов
0
119
15-10-2022, 11:57
В Ленобласти иномарка вылетела с дороги и протаранила в кювете дорожный знак
0
150
14-10-2022, 19:17
В Ленобласти автобус с 45 пассажирами улетел в кювет
0
155
14-10-2022, 12:53
В Петербурге рейсовый автобус сбил пешехода
Наверх