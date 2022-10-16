Что такое АВР

Зачастую из-за непредвиденных факторов электросеть подвергается сбоям. Необходимо своевременно обеспечить резервное питание. Для этой цели используют автоматический ввод резерва АВР, то есть блок с монтажом на DIN. Он контролирует напряжение питания и сеть на соответствие заданным параметрам. В случае необходимости потребляющее электроэнергию оборудование автоматически переключают на резервный источник питания.

Классификация и типы

Существует несколько видов АВР с различными характеристиками. Среди наших покупателей востребована линейка АВР ТМ «Полигон». В ней представлены следующие модели:

однофазной моделью – АВР-1/1-М;

моделями с одной трехфазной нагрузкой – АВР-3/3 и АВР-3/3-И.01;

моделью с двумя трехфазными нагрузками – АВР -3/3-22.

У всех перечисленных устройств АВР, входящих в линейку «Полигон», есть функция контроля верхнего и нижнего уровня напряжений, регулировка остальных показателей отличается и представлена в таблице.

Таблица сравнения моделей АВР





АВР-3/3-И.01 с индикацией и выносным блоком позиционируется как инновация для расположения измерительного модуля в силовом шкафу, а системы управления — на фронтальной части. Блок разработан, чтобы точно контролировать показатели напряжения по паре трехфазных вводов. Устройство незаменимо для эффективного резервирования питания посредством внешнего оборудования.

Возможно опциональное подключение панелей АВР-3/3-ПУ, АВР-3/3-ПЦИ. Их можно подключать по отдельности или вместе.

Панель управления нужна для мониторинга состояния АВР-3/3-И.01, перевода в ручной режим. Панель индикации важна для отслеживания параметров фазных напряжений.

Применение моделей АВР

АВР применяется везде, где требуется гарантия бесперебойного электропитания. Перечислим, на каких объектах можно установить подобное устройство:

производственные предприятия;

медицинские учреждения;

транспортная инфраструктура;

военные объекты;

противопожарные системы;

сельскохозяйственные фермы;

административные здания;

загородные дома и квартиры.

Фактически, ограничений по сфере использования у устройств нет. Однако важно правильно подобрать АВР с учетом задач, которые будет решать оборудование. Купить АВР вы можете в Санкт-Петербурге на заводе-производителе «Полигон». У менеджеров компании можно получить консультацию по особенностям всех представленных в каталоге моделей. Звоните!