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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Отличное решение для загруженных офисов: скоростное МФУ WorkCentre 7970 – белая бумага превращается в кипу документов

Отличное решение для загруженных офисов: скоростное МФУ WorkCentre 7970 – белая бумага превращается в кипу документов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Отличное решение для загруженных офисов: скоростное МФУ WorkCentre 7970 – белая бумага превращается в кипу документов

Несмотря на активное внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, объемы бумажного документооборота в современных офисах постоянно растут. В связи с этим растет потребность в высокопроизводительной оргтехнике, в результате работы которой белая бумага мгновенно превращается в кипу документации.

В ответ на требования рынка компания Xerox выпустила МФУ WorkCentre 7970 со стандартными функциями копира, принтера, сканера и дополнительной функцией факса. Скорость печати и копирования материалов в новой модели составляет 70 страниц в минуту, причем эта скорость характерна как для монохромного, так и для цветного режима. Время выхода первой страницы после задания на печать составляет 6,9 секунд.

Параметры и характеристики

МФУ Xerox WorkCentre 7970 – отличное решение для офисов с интенсивным документооборотом и потребностью в централизованной печати материалов высокого качества на различных носителях. Данные устройства имеют следующие параметры:

  • высокую производительность;
  • расширенные возможности выполнения различных офисных задач в основной конфигурации;
  • отличное качество печати;
  • профессиональные возможности работы с цветом;
  • широкий диапазон доступных материалов;
  • возможность контроля затрат при использовании технологии ConnectKeyKey.

Преимущества

Использование Xerox WorkCentre 7970 позволяет за короткие промежутки времени создавать кипы документации, тиражи полноцветных брошюр и букетов. Ускорению работы способствуют различные приспособления: лоток, рассчитанный на 2000 листов, автоматический податчик копирования, обеспечивающий скорость сканирования 133 изображения в минуту.

При этом из-за высокой скорости качество не страдает. Аппарат печатает с разрешением 1400 пикселей на различных материалах плотностью до 300 г/м2 в формате от B5 до SRA3. Таким образом, устройство обеспечивает выпуск офисной документации самого разного назначения.

Сканирование документов производится путем нажатия всего лишь одной клавиши. Опция беспроводной печати позволяет печатать документы с мобильных устройств. Помимо этого, устройство имеет отличный процессор и вместительный жесткий диск.

Использование технологии ConnectKeyKey обеспечивает безопасную отправку отсканированных изображений и выводимых на печать копий документов в облачное хранилище. Важно, что аппарат предлагается по вполне демократичной цене. Его могут себе позволить приобрести как малые офисы, так и домашние потребители.

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