Отличное решение для загруженных офисов: скоростное МФУ WorkCentre 7970 – белая бумага превращается в кипу документов

Несмотря на активное внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, объемы бумажного документооборота в современных офисах постоянно растут. В связи с этим растет потребность в высокопроизводительной оргтехнике, в результате работы которой белая бумага мгновенно превращается в кипу документации.

В ответ на требования рынка компания Xerox выпустила МФУ WorkCentre 7970 со стандартными функциями копира, принтера, сканера и дополнительной функцией факса. Скорость печати и копирования материалов в новой модели составляет 70 страниц в минуту, причем эта скорость характерна как для монохромного, так и для цветного режима. Время выхода первой страницы после задания на печать составляет 6,9 секунд.

Параметры и характеристики

МФУ Xerox WorkCentre 7970 – отличное решение для офисов с интенсивным документооборотом и потребностью в централизованной печати материалов высокого качества на различных носителях. Данные устройства имеют следующие параметры:

высокую производительность;

расширенные возможности выполнения различных офисных задач в основной конфигурации;

отличное качество печати;

профессиональные возможности работы с цветом;

широкий диапазон доступных материалов;

возможность контроля затрат при использовании технологии ConnectKeyKey.

Преимущества

Использование Xerox WorkCentre 7970 позволяет за короткие промежутки времени создавать кипы документации, тиражи полноцветных брошюр и букетов. Ускорению работы способствуют различные приспособления: лоток, рассчитанный на 2000 листов, автоматический податчик копирования, обеспечивающий скорость сканирования 133 изображения в минуту.

При этом из-за высокой скорости качество не страдает. Аппарат печатает с разрешением 1400 пикселей на различных материалах плотностью до 300 г/м2 в формате от B5 до SRA3. Таким образом, устройство обеспечивает выпуск офисной документации самого разного назначения.

Сканирование документов производится путем нажатия всего лишь одной клавиши. Опция беспроводной печати позволяет печатать документы с мобильных устройств. Помимо этого, устройство имеет отличный процессор и вместительный жесткий диск.

Использование технологии ConnectKeyKey обеспечивает безопасную отправку отсканированных изображений и выводимых на печать копий документов в облачное хранилище. Важно, что аппарат предлагается по вполне демократичной цене. Его могут себе позволить приобрести как малые офисы, так и домашние потребители.