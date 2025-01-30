В Красном Селе задержали за разбойное нападение жителя Воронежской области

28 января к полицейским Красносельского района Петербурга поступило заявление от 32-летнего жителя города Красное Село. Мужчина рассказал правоохранителям, что возле дома 57 по проспекту Ленина неизвестный, распылив в его сторону содержимое перцового газового баллончика, силой отобрал у него мобильный телефон и кошелек с банковскими картами, после чего с места происшествия скрылся.

Сумма ущерба заявителем была оценена в 15 112 рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера, 29 января в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска около дома 102 по проспекту Ленина в Красном Селе по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее судимого 41-летнего жителя Воронежской области.

Похищенное частично изъяли.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.