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Питерец.ру » Происшествия » В Песочном поймали пьяного стрелка по окнам

В Песочном поймали пьяного стрелка по окнам

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Курортного района задержали стрелка по окнам в поселке Песочный

Накануне вечером, 12 октября 2024 года около 18 часов 30 минут к полицейским Курортного района Петербурга обратилась 48-летняя жительница дома 26 по Ленинградмекой улице в поселке Песочный. Женщина сообщила правоохранителям о том, что  местные жители поймали мужчину, который стрелял по окнам, в результате чего были повреждены стеклопакеты.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили находившегося в состоянии алкогольного опьянения 41-летнего жителя города Сертолово, который стрелял по окнам из пневматического пистолета.

Задержанного  доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район стрельба хулиганство
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