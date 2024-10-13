В Песочном поймали пьяного стрелка по окнам

Накануне вечером, 12 октября 2024 года около 18 часов 30 минут к полицейским Курортного района Петербурга обратилась 48-летняя жительница дома 26 по Ленинградмекой улице в поселке Песочный. Женщина сообщила правоохранителям о том, что местные жители поймали мужчину, который стрелял по окнам, в результате чего были повреждены стеклопакеты.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили находившегося в состоянии алкогольного опьянения 41-летнего жителя города Сертолово, который стрелял по окнам из пневматического пистолета.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.