ента новостей

21:04
На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей
16:31
В Петербурге прошли торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию окончания битвы за Ленинград
15:17
Петербуржца задержали за реабилитацию нацизма в сети Интернет
14:39
На мосту Дружбы в составе трассы А-181 «Скандинавия» в Выборге введут реверсивное движение
13:24
Закрытый Петровский док в Кронштадте станет доступным для посещения
13:04
В ДТП на трассе «Нарва» пострадали четыре человека
12:57
В Приморском районе поймали подозреваемого в нападении на женщину
12:52
В центре Петербурга поймали подозреваемого в ограблении девушки
12:47
В Красногвардейском районе задержали троих молодых людей, которые пытались вынести товар в магазине
12:04
На трассе А-120 полностью перекроют движение на железнодорожном переезде
10:40
Мошенник обманул блокадника, выдав себя за губернатора
10:20
Автомобильные комплектующие подорожали до 80%
09:50
В Ленобласти открыли движение по обновленному участку федеральной трассы от Межозерного до Городца
09:38
Австрийке отказали в политическом убежище
09:27
В Приморском районе молодой мужчина погиб при падении с высоты
09:17
Что с потребительскими кредитами?
02:35
Пытавшаяся отравить соперницу на турнире шахматистка Абакарова может получить пожизненную дисквалификацию от ФШР
00:59
Сборные Франции и США встретятся в финале мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде – 2024
18:13
В Ленинградской области на развязке трасс А-180 и А-120 полностью перекроют съезд
15:25
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
13:51
В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге в поселке Федоровское
13:45
В Сосново пенсионер на «Шевроле Нива» сбил 5–летнюю девочку на самокате
13:36
В Петербурге мошенники украли 40 миллионов рублей у пожилой петербурженки
13:29
В Петербурге поймали опытного карманника, обворовавшего иностранцев в Эрмитаже
13:09
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде
12:21
На "Красном треугольнике" произошло обрушения перехода между зданиями
11:31
В «Севкабеле» пройдет кинофестиваль «Лето PREMIER»
11:07
Бывшая жена Аршавина почти лишилась носа
10:44
Александр Ревва не приедет
09:58
Школьницу судили за шпаргалку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей

На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Устанавливаются обстоятельства ДТП в Ломоносовском районе, в результате которого пострадала наездница

Накануне поздним вечером, 5 августа 2024 года около 22 часов 35 минут на 21 километре автодороги южное полукольцо в Ломоносовском районе Ленинградской области 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», совершил наезд на двигавшееся в попутном направлении верховое животное (лошадь), под управлением в седле 57-летней гражданки. В результате ДТП наездница и пассажир автомобиля «Лада» в тяжелом состоянии госпитализированы. Животное от полученных травм погибло.

Установлено, что водитель отечественного автомобиля привлекался к административной ответственности 25 раз.

В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии.

Источник: ГУ МВЯж
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-08-2024, 13:00
На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей
9-06-2023, 11:13
На 21 километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП
14-06-2024, 13:57
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель "Лада Приора"
27-05-2023, 14:03
В Пушкинсокм районе иномарка влетела в «Камаз», водитель погиб
4-07-2024, 22:24
На "Южном полукольце" в ДТП с фурой погиб водитель легкового автомобиля
1-06-2023, 13:11
В Ленобласти 9-летнего мальчика сбила «Лада Гранта»

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 21:04
На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей
0
97
Сегодня, 13:04
В ДТП на трассе «Нарва» пострадали четыре человека
0
173
Вчера, 13:45
В Сосново пенсионер на «Шевроле Нива» сбил 5–летнюю девочку на самокате
0
156
Вчера, 13:09
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде
Наверх