На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей

Накануне поздним вечером, 5 августа 2024 года около 22 часов 35 минут на 21 километре автодороги южное полукольцо в Ломоносовском районе Ленинградской области 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», совершил наезд на двигавшееся в попутном направлении верховое животное (лошадь), под управлением в седле 57-летней гражданки. В результате ДТП наездница и пассажир автомобиля «Лада» в тяжелом состоянии госпитализированы. Животное от полученных травм погибло.

Установлено, что водитель отечественного автомобиля привлекался к административной ответственности 25 раз.

В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии.