Эксперт указала на неслаженность действий коммунальщиков при устранении последствий мартовского снегопада в Петербурге

Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Алла Бредец отметила несвоевременную уборку Петербурга коммунальщиками, которые вновь «отличились», однако не удивили этим жителей и гостей города, поскольку снег чистили плохо всю зиму.

«Если рассматривать в дальней перспективе, то и Комитет по благоустройству, и организации, которые выбраны для уборки снега с тротуаров, внутриквартальных проездов и дворовых территорий, с этим в итоге справятся. Но то, что наблюдали петербуржцы вчера и сегодня, конечно, опять показывает неслаженность действий и отсутствие достаточного количества техники на дорогах нашего города», — объяснила свою позицию эксперт по ЖКХ.

Бредец также признала, что в целом центр Северной столицы убирают неплохо, но даже там существуют серьезные проблемы, что является «камнем в огород» губернатора Александра Беглова.

Ранее утром 6 марта Петербург встал в 8-балльные пробки из-за неочищенных заранее дорог. Ситуацию усугубило множество ДТП.