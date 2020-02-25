ента новостей

16:15
Международный фестиваль «Русь танцевальная»
15:20
Премьера новой версии мюзикла «Мама-кот»
15:09
В Петербурге пройдет международный слет «Внуки Победы»
15:05
Выставка «Антарктида: два века исследования»
14:40
Фестиваль культуры народов Китая "Легенды и предания Поднебесной"
10:55
В Ленобласти таксист изнасиловал школьницу
10:40
В Петербурге школьница выпрыгнула из окна
08:38
Петербуржцы наблюдали световые столбы
08:08
Реконструкция ТРК
18:56
Концерт ансамбля “Ленинградский Патефон”
18:53
Масленичная неделя в Историческом парке
18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
13:40
«Ленинградка» сыграет в плей-офф волейбольной Суперлиги
09:05
Трамп захотел примирения
08:14
Как выбирать торты и пирожные
09:36
Чего боятся люди в случае ухода Путина
09:12
Летать стали чаще
22:18
«Зенит» проиграл в Евролиге и с Хавьером Паскуалем во главе
19:55
Проект Театр Звука EFIR cнова в Санкт-Петербурге
19:52
Презентация книги стихов Сергея Казука
19:47
В Петербурге изъяли 128 килограммов запрещённой к ввозу продукции
19:44
В Петербург не пустили зараженные томаты
19:41
В Петербурге дан старт фестивалю «Студенческая Весна–2020»
19:38
ОНФ просит власти Петербурга проконтролировать ввод в эксплуатацию детсада на Октябрьской набережной
19:35
Ветераны развернут Знамя Победы над побережьем Адриатического моря
19:32
Реализация «Северного потока-2» продолжится
09:19
Путин поблагодарил США
08:57
Студии стали дороже
23:33
Спектакль «Пила вино и хохотала: Красное и Белое»
23:27
В Историческом парке в преддверии Международного женского дня стартуют новые экскурсии «ЯДЫ И НАРЯДЫ»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге школьница выпрыгнула из окна

В Петербурге школьница выпрыгнула из окна

0
92
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В центре Петербурга школьница выпала из окна после ссоры с родителями.

Накануне вечером, около 19:30 от дома на Казанской улице пятнадцатилетнюю девочку доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. В стационар школьницу поместили с переломами 9-го и 10-го грудных позвонков, переломом 4-го поясничного позвонка, в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, после ссоры с родителями девочка выпрыгнула из окна своей квартиры, расположенной на 4-м этаже.
Семья полная, на учете не состоит.

Источник: Конкретно.ру
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

23-09-2019, 09:18
В Невском районе девочка выпала из окна 7-го этажа
11-06-2019, 09:41
В центре Петербурга ребенок выпал из окна
19-02-2019, 10:55
В Приморском районе ребенок выпал из окна
29-10-2018, 09:48
В Шушарах школьница погибла упав из окна 8-го этажа
10-10-2018, 10:31
В Ленобласти подросток погиб выпав из окна
12-09-2018, 10:59
В Выборгском районе 4-летний ребенок выпал из окна

Происшествия на дорогах

0
150
Вчера, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
426
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
464
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
0
597
10-02-2020, 12:23
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх