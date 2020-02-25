Накануне вечером, около 19:30 от дома на Казанской улице пятнадцатилетнюю девочку доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. В стационар школьницу поместили с переломами 9-го и 10-го грудных позвонков, переломом 4-го поясничного позвонка, в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, после ссоры с родителями девочка выпрыгнула из окна своей квартиры, расположенной на 4-м этаже.
Семья полная, на учете не состоит.
В Петербурге школьница выпрыгнула из окна
0
92
Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В центре Петербурга школьница выпала из окна после ссоры с родителями.
Накануне вечером, около 19:30 от дома на Казанской улице пятнадцатилетнюю девочку доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. В стационар школьницу поместили с переломами 9-го и 10-го грудных позвонков, переломом 4-го поясничного позвонка, в тяжелом состоянии.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"