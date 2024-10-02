В Ленобласти хотят сохранить дома от сноса

«Питерец.ру» сообщает, что более 1200 жителей Ленобласти могут остаться без домов. Это связано с тем, что данные объекты находятся в зоне водоемов, питающих систему Петергофа.

Хотя петергофские фонтаны расположены в Петербурге, их защитная зона выходит за границы города и распространяется на два поселения Ломоносовского р-на ЛО – Оржицкое и Низинское. Согласно приказа от Минкультуры, там запрещено было строить новые дома, и теперь чиновники требуют их сноса.

Однако власти Ленобласти не согласны с таким положением вещей. Они стремятся защитить своих жителей и хотят уточнить границы охранной зоны. В качестве аргумента приводится первый проект этих границ, который позволил бы жителям указанных выше поселений зарегистрировать свою недвижимость еще в 2020 году. Посмотрим, чем закончится этот спор.