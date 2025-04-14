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Питерец.ру » Общество » Власти СПб хотят изменить категории земель городских кладбищ

Власти СПб хотят изменить категории земель городских кладбищ

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Власти Северной столицы намерены скорректировать классификацию территорий городских некрополей: подробности

«Питерец.ру» сообщает, что в рамках планируемых изменений городские власти намерены уточнить правовой статус и назначение территорий, на которых расположены кладбища. Это позволит оптимизировать управление данными территориями и улучшить условия для их содержания.

Ожидается, что изменения будут способствовать более эффективному использованию земель городских кладбищ и повышению качества обслуживания этих объектов. В перечне фигурируют различные некрополи, в том числе Северное, Левашовское и Серафимовское кладбище.

Конкретные детали и сроки реализации проекта пока не разглашаются. Представители администрации города подчеркивают важность этого шага для сохранения исторического и культурного наследия Петербурга.

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