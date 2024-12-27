В Петербурге наградили служебную собаку медалью Росгвардии

В Санкт-Петербурге в специальном моторизованном Измайловском полку Северо-Западного округа Росгвардии состоялась торжественная церемония чествования служебной собаки, выслужившей установленные сроки военной службы.

На протяжении 6 лет немецкая овчарка по кличке Маджар совместно с росгвардейцами обеспечивал охрану общественного порядка и общественной безопасности в Санкт-Петербурге. За это время им выполнено более двухсот задач. Ежегодно Маджар участвовал в охране праздника выпускников «Алые паруса», Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дня Военно-Морского флота и других самых крупных международных спортивных, экономических и общественных мероприятий.

Во время торжественного построения военнослужащих и служебных собак Росгвардии под звуки оркестра командир специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии полковник Дмитрий Мороз вручил Маджару учрежденный в 2024 году знак отличия «За верную службу служебной собаки», а также игрушки и лакомства. После чего бронежилет на собаке сменили на «гражданский» комбинезон и новая хозяйка забрала его в любящую семью, где он будет наслаждаться заслуженным отдыхом.

Знака «За верную службу служебной собаки» удостаиваются питомцы, достигшие возраста 8 лет либо завершающие службу раньше в результате контузий и ранений.

На место Маджара уже пришла голландская овчарка (Хёрдер) по кличке Арья. Ей всего год, но у нее уже сформированы основные навыки процесса дрессировки и сегодня начался ее боевой путь. Арья — настоящий феномен, так как собака данной породы впервые за всю историю будет служить в Росгвардии.