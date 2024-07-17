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Питерец.ру » Общество » Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов

Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Решение Роскомнадзора обратиться к гендиректору Google по поводу снятия блокировки с российских YouTube-каналов было абсолютно логичным, заявил член комитета Госдумы по информационной политике,

Решение Роскомнадзора обратиться к гендиректору Google по поводу снятия блокировки с российских YouTube-каналов было абсолютно логичным, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Только за последние 4 года YouTube заблокировал более 200 аккаунтов российских СМИ, органов власти и общественных деятелей. Поэтому Роскомнадзор поступил правильно, потребовав от гендиректора Google снять блокировку с российских YouTube-каналов, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей.

С 2020 года видеохостинг применил ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них – в 2024 году. Под санкции попали в том числе каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева и др.

Как подчеркнули в ведомстве, ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. «Такие действия видеохостинга недопустимы, это акт цензуры. YouTube придерживаются бескомпромиссно русофобской политики. Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин. Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России», - говорится в заявлении Роскомнадзора.

По мнению Немкина, система модерации YouTube работает идеально только тогда, когда нужно что-то подвергнуть цензуре, в последнее время это контент, который связан с Россией. YouTube упорно не хочет услышать призывы регуляторов и остановиться – в противовес заблокированным российским ресурсам там по-прежнему доступны более 60 тысяч запрещенных материалов, которые содержат: фейки об СВО, экстремистские материалы, пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений, контент о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

«В отличие от откровенных фейков и прочего противоправного контента, безобидные ролики с участием российских авторов удаляются моментально, даже если блогер никак не связан с политикой. Это – откровенная русофобия. Поэтому Роскомнадзор правильно сделал, что потребовал от генерального директора Google разблокировать российские YouTube-аккаунты. Это абсолютно логичное решение, будем наблюдать за реакцией», – сказал он.

Как подчеркнул депутат, сегодня в России уже есть достойные платформы, которые способны стать заменой американскому видеохостингу. И пользователям не стоит медлить с переходом на них, так как YouTube, судя по всему, не собирается сбавлять темпы блокировок.

«У YouTube в России огромная ежемесячная аудитория – более 90 млн человек. Если представить, что все эти пользователи перейдут исключительно на российские платформы, то их трафик вырастет, конечно, значительно – и они, кстати, к этому готовы с технологической точки зрения. При этом, чем больше граждане будут пользоваться отечественными ресурсами и давать обратную связь разработчикам, тем быстрее мы сможем создать такие платформы, которые по своему функционалу будут намного лучше, чем зарубежные аналоги. Поддержка отечественных решений населением будет стимулировать наш продукт развиваться и становиться еще лучше, чтобы окончательно вытеснить с рынка такие площадки, которые в погоне за собственными интересами забывают и о принципах свободы слова, и о заботе о пользователях», - заключил Немкин.

Источник: Пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина
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