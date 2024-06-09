На трассе «Скандинавия» перекроют съезд в посёлок Кирилловское

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, в Красносельском сельском поселенииВыборгского района Ленинградской области полностью перекроют движение автомобильного транспорта в направлении посёлка Кирилловское.

«В связи с производством работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия, укреплению обочин, монтажу дорожных знаков, металлического барьерного ограждения и нанесению дорожной разметки на 102 километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в период с 10 июня по 25августа будет перекрыт съезд к лесной дороге в направлении посёлка Кирилловское. Доступ к посёлку в этот период будет возможен по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 41К-092» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​«Данные работы выполняются в рамках реконструкции участка федеральной дороги А-181 «Скандинавия» с 100-го по 134-й километр» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик – АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.