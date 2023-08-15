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Питерец.ру » Общество » Администрация Беглова закупит книги более чем на миллион рублей для «нужд города»

Администрация Беглова закупит книги более чем на миллион рублей для «нужд города»

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Фото:
Freepik
Правительство Санкт-Петербурга продолжает череду закупок, объясняя их необходимость «нуждами города».

Правительство Санкт-Петербурга продолжает череду закупок, объясняя их необходимость «нуждами города». На этот раз госслужащим потребовались книги более чем на миллион рублей. Подобные траты из городского бюджета неоднократно подвергались жесткой критике, однако чиновники не желают прислушиваться к мнению жителей города.

Администрация губернатора Александра Беглова объявила тендер на поставку книжных изданий для обеспечения нужд Санкт-Петербурга. Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 млн 46 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Из описания к закупке следует, что администрации Беглова потребовались 170 книг «Имперский Петербург» в твердом переплете, авторства Феликса Моисеевича Лурье. Таким образом цена одного произведения составит 6 тыс. 158 рублей.

При этом в свободной продаже можно найти заявленные книги по более выгодной цене. Так, например, абсолютно новые книги предлагают продавцы на одном из сервисов размещения бесплатных объявлений по цене от 3,3 тыс. рублей.

Аналогичную литературу предлагают к покупке и специализированные магазины. В них цена на книги не превышает пяти тысяч рублей за штуку.

Отметим, что это далеко не первая закупка администрации губернатора Александра Беглова, которая приводит к критике. Подобные расходы из бюджета вызывают множество вопросов у жителей города, особенно после заявлений градоначальника о необходимости «экономить каждый рубль» и призывов сократить траты.

Напомним, журналисты в подробностях рассказали о закупках правительства Петербурга за 2023 год. Так, средства из бюджета города выделялись на дорогостоящие сувениры, элитные часы, предметы искусства и книги.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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