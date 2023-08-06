Родители будущих петербургских первоклассников не могут записать детей в школы

Родители будущих учеников в Петербурге снова сталкиваются с классической проблемой – отсутствием свободных мест в школах. Губернатор Александр Беглов многократно обещал устранить дефицит социальных объектов, но с каждым годом ситуация только ухудшается.

Проблема с бесконечными очередями в конфликтную комиссию в Приморском районе, которая была описана СМИ в начале июля, до сих пор не решена. Почти 500 родителей так и не смогли «выбить» место в желаемой школе и продолжают подавать заявления в комиссию. Сообщалось, что школам в районе не хватает мест, поэтому многие родители получили отказы и вынуждены обращаться в конфликтную комиссию. Аналогичная ситуация наблюдается в Калининском, Пушкинском и других районах города.

Одна многодетная мама в интервью журналистам рассказала, что ей сначала предложили школу, находящуюся в пяти километрах от ее дома, а затем еще более удаленную. Однако у нее нет возможности возить ребенка в школу, так как автобусы переполнены. Она отметила, что обратилась во все доступные инстанции, но безрезультатно.

Тем временем, в администрации Приморского района утверждают, что проблемы якобы нет и большинство заявлений уже удовлетворено. Сейчас в школах плотность классов увеличивается, особенно в новых районах, где не успевают строить новые учебные заведения. Если невозможно попасть в нужную школу, родителям предлагается выбрать ближайший вариант.

При этом команда Александра Беглова пообещала решить проблемы с недостатком соцобъектов лишь к 2025 году. СМИ отмечают, что вместо того, чтобы решить проблему недостатка школ, Смольный просто перекладывает ответственность на потенциальных покупателей жилья в новых домах, обязывая застройщиков строить учебные заведения, что, в конечном счете, повлияет на цену квартир для петербуржцев.

Подчеркивается, что в результате острой нехватки мест в школах в прошлом году родители были вынуждены отправлять своих детей в частные школы, что серьезно ударило по их кошелькам.

В мае сообщалось, что заполняемость школ в Петербурге превышает 130%.