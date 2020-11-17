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Питерец.ру » Общество » В Петербурге подводят итоги масштабного аудита школьного питания

В Петербурге подводят итоги масштабного аудита школьного питания

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Опубликовал: Vera_Bu
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Экспертные проверки школ Петербурга показали, что на пищеблоках не соблюдаются нормы СанПиН.

В Северной столице подводят итоги плановых проверок школьных столовых, инициированных городской прокуратурой и Управлением социального питания. Пристальное внимание к поставщикам вызвано внедрением новых требований СанПиН и множественными жалобами родителей. Результаты инспекций оказались неутешительными.
Напомним, что с 1 сентября российские общеобразовательные учреждения кормят школьников по-новому: теперь обязательным условием при формировании детского рациона является его польза для юного организма. В связи с чем главой Роспотребнадзора утверждены новые санитарно-эпидемиологические требования к питанию в школах и детсадах. Блюда для учащихся положено витаминизировать и при приготовлении еды использовать исключительно йодированную соль. В школьных столовых разрешено устанавливать вендинговые автоматы только с полезными снеками (соки, вода, сухофрукты, орехи). Чипсы, сладкая газировка, сырокопченая колбаса, пирожные, концентраты и фастфуд к питанию детей не разрешены. Под запрет также попали холодец, ливерная колбаса, макароны по-флотски и творожные сырки.
Как отмечают региональные эксперты, в Петербурге давно наблюдаются проблемы даже с исполнением ранее действовавших требований СанПиН. С 2018 по 2020 годы ФАС выявила на петербургском рынке социального питания 5 картельных сговоров. Специалисты считают, что получение недобросовестными поставщиками контрактов приводит к низкому качеству питания в учебных учреждениях. С начала текущего года уже зафиксировано несколько случаев трагичных последствий ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей.
Так, несоблюдение норм санитарии на пищеблоке привело к вспышке массового кишечного расстройства у учащихся школы № 422 в Кронштадте. По официальным сведениям, симптомы острой кишечной инфекции неустановленной этиологии проявились у 135 детей и 5 взрослых. У 10 учащихся и 6 сотрудников школы был подтвержден норовирус. На данный момент приостановлена работа поставщика ТД «Профит», учащиеся отправлены на дистанционное обучение. Примечательно, что летом, во время введения режима противовирусных ограничений, в том же Кронштадте другой недобросовестный поставщик выдал дошкольникам продуктовые пайки с просроченной фальсифицированной рыбой. С таким подходом к вопросу об обеспечении петербургских школьников здоровым или как минимум безопасным питанием не может быть и речи.
В целом комиссии проверили столовые в учебных учреждениях 9 районов Петербурга, в том числе поставщиков, заподозренных в картельных сговорах. Комплексный аудит организации питания проводился сотрудниками подведомственного Смольному Управления социального питания, по поручению градоначальника Петербурга Александра Беглова. Не везде проверки прошли спокойно, в некоторых школах проверяющих отказались пускать на пищеблоки.
Помимо анализа документации инспекторы брали смывы с поверхностей и пищевые пробы. Результаты лабораторных анализов сырья и готовой продукции помогут сделать конкретные выводы и наметить стратегию оптимизации сферы. Новые требования СанПиН начнут действовать в российских школах с 1 января следующего года.

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