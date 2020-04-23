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Питерец.ру » Общество » Жители Приморского района вновь жалуются на бесконечную вонь

Жители Приморского района вновь жалуются на бесконечную вонь

0
66
Опубликовал: miron
0
Фото:
vk.com
Жители Приморского района вновь жалуются на неприятный запах – он в очередной раз накрыл город и не исчезает уже несколько дней.

Причём пользователи соцсетей сообщают, что вонь доносится даже до Выборгского района.

Едкий запах, по словам жителей, распространился на несколько улиц: от проспекта Королева до проспекта Луначарского. Петербуржцы полагают, что это явление связано с фермой на дороге в Каменку, на которой удобряют поля навозом.
Стоит отметить, многим гражданам, которые живут рядом с производственным кластером, приходится мириться с исходящей от близлежащих заводов вонью. При этом специалисты чаще всего утверждают, что запах находится в пределах нормы. Ранее жители Приморского района жаловались на удушливый смрад, который шел с полигона «Новоселки». Власти долгое время не реагировали на просьбы граждан, утверждая, что уровень загрязнения в воздухе не превышает нормы, а значит полигон ТБО не несет опасности. Закрыть «Новоселки» получилось только благодаря вмешательству президента РФ Владимира Путина. Сейчас внутри законсервированной свалки скапливается вредный газ, который выбрасывается в атмосферу и может стать причиной взрыва. Еще несколько лет назад на данной территории должна была появиться станция активной дегазации, которая превращала бы свалочный газ в полезное топливо, но станция так и не построена.
Внимание в Приморском районе привлекает также полигон сточных вод «Северный». К нему было множество претензий, но на сегодняшний день большинство из них практически решены. По результатам проверок Роспотребнадзора, а также журналистов и экологов превышений концентраций загрязняющих веществ зафиксировано не было. В настоящее время на полигоне размещаются только те отходы, которые не имеют запаха. Дополнительно по всему периметру установили распылители со спецраствором, от возможной неприятной вони жителей теперь охраняют «дезодоранты» с метеодатчиками.
Тем временем, жилые дома не должны возводиться в непосредственной близости от производства. Однако нередко разрешение на строительство около заводов и свалок выдается незаконно, а защитные зеленые лесополосы идут под вырубку. В результате предприятия выбрасывают в атмосферу сотни тонн загрязняющих веществ в год, которые беспрепятственно достигают жилых кварталов и негативно влияют не только на здоровье граждан, но и на экологию всего района.
На данный момент в городе уже работает система по отслеживанию состояния воздуха. Государственные посты делают замеры вручную, территориальные — автоматически. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности планирует установить оборудование, которое будет своевременно реагировать на жалобы людей, отслеживать запах, а также выявлять его причины. Хочется надеяться, что это один из первых шагов по повышению качества жизни горожан в проблемных районах Петербурга.

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