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Питерец.ру » Культура » Матушка Медоуз: детская магия и темные тайны

Матушка Медоуз: детская магия и темные тайны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку петербургского фотографа Матушки Медоуз, работы которой приоткрывают дверь в параллельные и мрачные миры

Современная российская художница и фотограф Матушка Медоуз создает мрачные и загадочные миры, в которых переплетаются реальность и фантазия, детство и взросление, жизнь и смерть. Ее работы наполнены образами игрушек, кукол, цирковых артистов и других персонажей, которые, казалось бы, должны быть незыблемыми символами детства, но в ее интерпретации обретают новое, более тревожное значение. В серии работ «Окно в детство» Матушка Медоуз обращается к теме воспоминаний и памяти. На ее фотографиях мы видим детей, играющих в заброшенных домах, на чердаках и в подвалах. Эти места, обычно ассоциирующиеся с опасностью и страхом, в работах художницы приобретают особое, волшебное очарование. Дети, кажется, не замечают опасности, увлеченные своими играми. Они создают свой собственный мир, полный тайн и чудес. Однако в работах Матушки Медоуз не все так безоблачно. В них есть и место темным сторонам детства. В серии работ «Страхи» мы видим детей, преследуемых кошмарами и призраками. Эти образы отражают детские страхи, которые могут быть самыми разными: страх темноты, страх одиночества, страх смерти. Матушка Медоуз не стремится однозначно интерпретировать свои работы. Она оставляет зрителю свободу домыслить их значение. Однако, судя по всему, для нее важно показать, что детство — это не только беззаботное время, но и время, полное тайн и опасностей. Это время, когда мы впервые сталкиваемся со страхом и смертью, и это столкновение может оставить неизгладимый след в нашей душе.

Темная призма Матушки Медоуз

Даты проведения выставки: 17 ноября 2023 — 11 февраля 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрарта
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