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Питерец.ру » Культура » Открытие новой точки на карте водных маршрутов Петербурга

Открытие новой точки на карте водных маршрутов Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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28 июля (четверг) состоится торжественное открытие нового водного направления

28 июля (четверг) состоится торжественное открытие нового водного направления, которое ведет в Коломну – исторический район, один из самых романтических в пространстве туристской географии Петербурга. Прогулочный путь разработан при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

У гостей мероприятия будет возможность изучить новый маршрут, отправившись на вечернюю прогулку на теплоходе. А перед этим – посетить общественное пространство «Никольские ряды» и сделать несколько ударов на гольф-поле.

С воды наш город предстаёт совершенно особенным. В Петербурге уже давно существуют классические экскурсионные маршруты по рекам и каналам, обзорные экскурсии с выходом в Финский залив, есть музыкальные, гастрономические, ночные маршруты. Но современный Петербург знаменит не только своими музеями, дворцами и богатым историческим наследием. Петербург сегодня – это общественные и креативные пространства, дизайн & art кластеры.  Проект «Новой культурной и туристической географии» Комитета по туризму как раз направлен на формирование новой городской среды.

И в рамках «Новой культурной и туристической географии» открытие новой точки для речного кораблика,  курсирующего по маршруту «Золотого треугольника», прямо напротив «Никольских рядов» в Коломне – это прекрасный повод познакомиться не только с классическими достопримечательностями, но и открыть для себя самобытный и уникальный район Коломны, взглянуть на город новыми глазами.

Кроме того, остановка в Коломне – это прекрасный повод не только прокатиться на кораблике, но и расширить свои впечатления от города: погулять по тихим улочкам района, послушать джазовый концерт или поиграть в мини-гольф на настоящем поле на 18 лунок в «Никольском дворе». На сегодняшний день это уникальный проект для центра города, а в июле поле гольф-клуба прошло сертификацию в Ассоциации гольфа России и является единственным подобным объектом в центре города.

Новая остановка расположена на водном спуске напротив «Никольских рядов» (Садовая ул. 62) – рядом с Красногвардейским мостом. Время работы маршрута: ежедневно, каждые 30 минут с 11:55 до 20:25. Карта маршрута – во вложении.

Программа:

19:00 – 19:30 – сбор гостей во дворе Никольских «Никольский двор» (Садовая ул. 62.)

19:30 – 19:45 – начало торжественной части на сцене. Приветственные слова от:

Сергея Корнеева, председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга,

Елены Невежиной, генерального директора «Никольского двора»,

Андрея Кузнецова, генерального директора судоходной компании «Астра Марин».

20:00 – Гости покидают Никольские ряды. Переход к пристани на канале Грибоедова (напротив Никольских рядов).

20:10 – Церемония открытия маршрута: Корнеев С.Е., Невежина Е.М., Кузнецов А.П. перерезают красную ленту и дают официальный старт маршруту.

20:15 – Гости и журналисты отправляются на водную прогулку по маршруту.

Справочно:

Проект «Новая культурная и туристская география», который реализует Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга в сотрудничестве с туристским сообществом города, способствует вовлечению новых общественных и креативных пространств в современные экскурсионные маршруты, организации более комфортной и развитой городской гостевой среды и привлечению новых категорий туристов.

«АСТРА МАРИН» - судоходная компания «Астра Марин» организует экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга, джаз-вечера, путешествия в Петергоф, Кронштадт на быстроходных «Метеорах», а также предлагает аренду теплоходов под любое мероприятие.

Отличительная черта «Астра Марин» – наличие собственного разнообразного флота и широкого ассортимента туристических водных маршрутов, охватывающих весь Санкт-Петербург, а также его знаменитые пригороды – Петергоф, Кронштадт.

«НИКОЛЬСКИЙ ДВОР» - общественное пространство в центре Санкт-Петербурга, где ежедневно можно отдохнуть с семьей и друзьями, вкусно поесть на фудмаркете, поиграть в мини-гольф или поучаствовать в интересном мероприятии: ярмарки, выставки, мастер-классы, лекции, тематические встречи, занятия йогой, стретчингом. В этом сезоне в Никольских открыт гольф-клуб с полем на 18 лунок для игры в мини-гольф,. Каждый четверг этим летом в Никольских звучат джаз - во всех его проявлениях: классические джазовые стандарты и взрывной фанк, лиричный неосоул и современный авторский джаз.

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