Дорого и сложно: российские разработчики просят не маркировать радиоэлектронику

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники просит правительство пересмотреть планы по маркировке радиоэлектроники в России. В объединении считают, что впоследствии такой эксперимент может быть расширен на всю отрасль, что неминуемо приведет к значительным издержкам для производителей. По мнению экспертов, такие шаги должны в обязательном порядке обсуждаться с бизнес-сообществом и осуществляться только постепенно, чтобы не навредить российскому рынку.

Разработчики и производители электроники в России выступают против цифровой маркировки электронных компонентов и оборудования. О том, что в правительстве рассматривают возможность проведения эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции, включив ее в государственную систему «Честный знак», стало известно в начале года. Однако распространить правила пока планируют не на все: на текущем этапе маркировать хотят только светотехнику и сопутствующие изделия - например, лампы, светодиодные источники света, автомобильные фары и осветительное оборудование.

Изначально с такой инициативой к властям обратились автономная некоммерческая организация развития светотехнической и светодиодной отрасли «Консорциум Светотехника» и Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе (АСПП) – по их мнению, такой подход позволит эффективнее бороться с контрафактом. Сейчас во многих госзакупках побеждают товары, которые ввозятся из зарубежных стран, но при этом выдаются за российскую продукцию. Их продают по уменьшенной стоимости, но по качеству они значительно уступают отечественным изделиям. Маркировка позволит справиться с этой проблемой, не приводя к удорожанию светотехники, считают в организациях.

Пока цифровая маркировка всех ключевых компонентов электроники не стоит на повестке дня, однако ранее уже сообщалось, что запланировано «поэтапное расширение номенклатуры радиоэлектронной продукции в рамках эксперимента». В Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) уверены: положительное заключение нескольких участников эксперимента может стать основанием для его расширения в обозримом будущем. Чтобы привлечь внимание правительства к проблемам, которые могут возникнуть в связи с таким решением, организация решила направить письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть эти планы.

В первую очередь производители и разработчики опасаются, что цифровая маркировка электроники приведет к росту издержек для российских компаний. Так, расходы на внедрение специальных информационных систем и подготовку оборудования могут составить несколько десятков миллионов рублей на одну компанию, а на всю отрасль - десятки миллиардов рублей.

Меры, которые направлены на укрепление отрасли, защиту ее от контрафакта и некачественных зарубежных продуктов, должны тщательно обсуждаться с широким кругом представителей бизнес-сообщества, уверен член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Предложенный эксперимент, безусловно, позволит обеспечить долгосрочное и позитивное развитие российской радиоэлектроники. Беспокойство членов АРПЭ понятно, но пока несколько преждевременно, так как даже первый этап с маркировкой светотехники не завершен, - и пока нет достаточных оснований, чтобы предполагать его дальнейшее оперативное расширение. Более того, согласно планам Минпромторга такой эксперимент будет носить исключительно добровольный характер, а для участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, разработают ряд мер поддержки, в том числе за счет займов Фонда развития промышленности», - заметил Немкин.

Тем не менее, если у представителей отрасли какие-то решения вызывают беспокойство, на него точно стоит обратить внимание и взвесить все «за» и «против», подчеркнул депутат. «Диалог между регулятором и бизнес-сообществом в таких случаях просто необходим, чтобы в борьбе за улучшение случайно не навредить российским компаниям, которые сегодня и так работают в полную мощность для скорейшего замещения товаров зарубежного производства. Если и вводить такие меры – то только поэтапно, последовательно, анализируя итоги каждого прошедшего этапа и продумывая последующие шаги», - говорит Антон Немкин.

Николай Апурин, владелец компании «Артвелл», системного интегратора, специализирующегося на внедрении российского ПО, полагает, что в целом маркировка электроники может положительно повлиять на работу отрасли, однако в этом вопросе есть отдельные аспекты, которые нужно обязательно принимать во внимание. «Маркировка радиоэлектронной продукции, безусловно, вещь нужная, но распространяться она должна только на продукцию, которая производится непосредственно в России. Если мы говорим о технике, которая сегодня ввозится в РФ из других стран, то ее маркировать крайне нежелательно», - сказал он.

Оптимальным решением для отрасли сегодня могла бы стать покупка вышедших из пользования производств радиоэлектронного кластера в дружественных странах, на основе которых можно формировать свои решения, добавил Николай Апурин. «У нас в стране уже работает большое количество талантливых инженеров, которые могли бы эти технологии активно использовать и развивать, создавая на их основе что-то свое. Пусть это будет более старый стек технологий, но работоспособный, который сможет покрыть текущие задачи бизнеса. Нам нужно расширять производство внутри страны, это - одна из самых важных задач сегодня, которую необходимо реализовать в кратчайшие сроки», - убежден эксперт.