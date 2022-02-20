Рак молочной железы: от причин и симптоматики до лечения в Израиле

Рак молочной железы относится к злокачественному опухолевидному состоянию, возникающему в ткани молочной железы. Грудь представляет собой пару органов, расположенных в передней части грудной клетки, состоящих из молочных желез. Эти железы образуют сложную сеть разветвленных протоков.

Рак молочной железы встречается в основном у взрослых женщин и поражает их с 30 до 60 лет, однако в редких случаях рак молочной железы поражает подростков, особенно когда начало менструального цикла у них происходит в раннем возрасте - 9 лет и меньше. Ниже будут рассмотрены основные причины, симптомы, диагностика и лечение рака молочной железы в Израиле.

Причины

В начале рака молочной железы некоторые клетки в ткани начинают аномально пролиферировать и размножаться с большей скоростью по сравнению со здоровыми. Они становятся раковыми, а затем метастазируют или распространяются на другие органы, такие как легкие и лимфатические узлы.

Основными факторами риска являются:

Возраст женщины старше 40 лет.

Наличие заболевания в семейном анамнезе.

Воздействие радиации.

Ожирение.

Чрезмерное употребление алкоголя.

Женщинам старше 30 лет рекомендуется регулярно сканировать молочные железы после консультации с врачом, чтобы выявить наличие необычных уплотнений.

В зависимости от точного местоположения и характера опухоли рак молочной железы бывает разных типов, таких как ангиосаркома, протоковая карцинома и инвазивная дольковая карцинома. При заболевании рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как рак молочной железы обычно носит инвазивный характер и очень быстро распространяется на другие органы.

Симптомы

Отек или уплотнение в одной или обеих грудях.

Покраснение и сыпь на коже над грудью.

Любое изменение структуры и размера груди, происходящее в короткий период.

Диагностика

Диагностика рака молочной железы проводится онкологом, также известным как онколог, с помощью медицинских процедур:

Обследование груди. Медицинский работник физически осмотрит грудь и лимфатические узлы, чтобы проверить наличие каких-либо аномалий.

Маммография - получение рентгеновского снимка груди, который помогает выявить рак молочной железы.

УЗИ молочной железы. Использование звуковых волн для определения того, является ли уплотнение в груди затвердевшим или заполненной жидкостью кистой.

Биопсия. Врач возьмет образец ткани молочной железы и исследует его под микроскопом, чтобы определить точную природу аномального роста, будь то доброкачественная миома или злокачественная опухоль. Этот диагностический метод является наиболее точным способом подтверждения рака молочной железы у пациентки.

Терапия

Лечение зависит от точной стадии рака молочной железы, а также от степени распространения метастаз в организме. Соответственно, либо только раковая ткань в груди (люмпэктомия), либо вся грудь (мастэктомия) будет удалена хирургическим путем.

Оперативное лечение показано в 70–80% случаев, поскольку оно менее агрессивно и не требует полного удаления молочной железы.

Цель состоит в том, чтобы удалить опухоль с сохранением молочной железы. Это вмешательство обычно требует госпитализации на один или два дня. По возможности оставляют только скрытые рубцы (периареолярная, субмаммарная складка, подмышечная линия) или проводят онкопластическую операцию.

Онкопластические методы включают полное удаление опухоли и ремоделирование молочной железы для достижения наилучшего возможного эстетического результата.

Иногда это включает в себя небольшую операцию на другой здоровой груди, чтобы обеспечить наилучшую возможную симметрию. Показатели выживаемости при консервативной хирургии и лучевой терапии такие же, как при мастэктомии.

Преимущества лечения в Израиле

Сегодня все больше людей выбирают в качестве места для лечения онкологии молочной железы – клиники Израиля. Это связано с рядом преимуществ:

Акцент на окопластические методы с целью обеспечения максимального эстетического результата.

Каждый человек уникален. Подбирается лечение в соответствии с конкретными потребностями пациента.

Использование новейшего высокоточного оборудования, позволяющего за один раз полностью избавиться от опухоли и минимизировать рубцы.

Хирурги, терапевты и онкологи-радиологи работают с лечащим врачом пациентки, чтобы спланировать для оптимальный курс терапии.

По статистике, при прохождении лечения в Израиле выживаемость и благоприятный прогноз выше.