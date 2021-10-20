ента новостей

11:19
Северная Корея заявила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты
11:07
Борис Джонсон объявил, что пандемия практически закончилась
11:01
Сенаторы Бразилии отказались от обвинений в убийстве президента Болсонару
10:51
В Ленобласти пенсионер отдал аферистам 150 тысяч рублей
09:39
Как QR-коды повлияют на бизнес
09:09
Они не понимают русскую душу
08:40
Носите маску, господа!
00:19
Очередным новичком СКА по ходу сезона стал Микко Лехтонен, ранее блиставший в «Йокерите»
09:19
Кто виноват в низких темпах вакцинации?
08:44
Выгодно ли сдавать квартиру?
08:10
Вишневский недоволен ситуацией с журналистами
16:14
Ладожский мост разведут для прохода яхты «ALTER EGO»
16:12
Выставка «Краски радости»
16:09
На старом направлении трассы «Сортавала» в Ленобласти ограничат пропускную способность
15:36
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
15:34
Дорожная полиция провела профилактический рейд на крупных трассах Ленобласти
15:31
Рабочие пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте
10:34
В Кронштадте на пожаре погибли три человека
10:29
Благотворительный концерт группы Zero People
10:18
Акция протеста в Афинах, когда Пекин готовится к Олимпийским играм
09:11
Путин не может общаться с Зеленским
09:10
Бельский поздравил с днем отца
09:07
Беременных призывают прививаться
17:53
Супергол Кангва привёл к поражению «Зенита» в Туле
09:07
Страна богатая, а люди бедные – почему?
09:05
В чем минусы жесткого воспитания?
09:03
Петербург активно взаимодействует с Арктикой
19:25
В Петербурге оркестр Росгвардии выступил для пациентов, проходящих постковидную реабилитацию
19:23
На КАД полностью перекроют движение
12:06
В Ленобласти аферисты списали со счета пенсионерки более 14 тысяч рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Современные трусики для менструаций для полного комфорта

Современные трусики для менструаций для полного комфорта

0
2
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Telegram
Бельё для менструации FoxMary — гарантированная защита от протеканий, удобство и комфорт во время критических дней!

Инновационное бельё кардинально изменит жизнь женщин. FoxMary – российский бренд белья для менструации. Теперь во время месячных можно забыть о прокладках и частом посещении уборной. Сохраняйте обычный темп жизни с чувством сухости и защищённости!

Жизнь женщины всегда делилась на физиологические периоды. Ведь с наступлением месячных приходится прилагать массу усилий, чтобы соблюсти гигиену и не выбиться из привычного графика. Несмотря на наличие массы гигиенических средств, в виде тампонов и прокладок, особые дни приносят массу беспокойств.

Когда необходимы трусики для менструаций

Новинка, разработанная компанией FoxMary, сгладит все неудобства! Специальные трусики для менструации впитывают большой объём выделений и защищают одежду от протеканий. Бельё FoxMary предназначено:

  • для использования в качестве основной защиты во время критических дней;
  • как дополнительное средство защиты;
  • незаменимо после родов и беременным женщинам;
  • поможет при недержании.

Специальные трусики станут лучшим выходом из подобных ситуаций. Не требуют применения прокладок. Приобретая специальные гигиенические трусы бренда FoxMary, женщины продолжают жить спокойной жизнью, обретают комфорт, уверенность в себе, благодаря 100% защите!

615672e8aa95a.jpg

Ассортимент, подходящий каждой женщине

Интернет-магазин foxmary.ru предлагает несколько моделей, отличающихся по внешнему виду, пошиву и впитываемому объёму. Получится выбрать именно то бельё, которое подходит индивидуально. Наиболее актуален вопрос о впитываемости. Поэтому в магазине представлены 3 вида трусиков:

  1. «Защита от протеканий» — прекрасно подойдут в первые и последние дни цикла. Их удобно использовать как дополнительную защиту или девушкам с небольшим объёмом выделений.
  2. «Бесшовная защита» — симпатичное и максимально действенное бельё. Отсутствие швов, оригинальный дизайн с прозрачными вставками, позволяют не только чувствовать себя чистой, но и красивой, сексуальной.
  3. «Классическая защита» — это трусики с пошивом, подходящим большинству женщин. Они, как и предыдущая модель, способны впитать до 25 мл.

Трусики подходят для ношения в любое время. Производитель заботится о женском здоровье. Поэтому поверхность, соприкасающаяся с телом, создана из хлопка.

Преимущества белья FoxMary и лёгкая покупка

Одним из плюсов является лёгкий уход за бельём — стирается, как любая другая вещь. Нужно только сполоснуть холодной водой, а дальше справится стиральная машинка. Чтобы в перерывах между просушиванием, вы не чувствовали дискомфорт, понадобится запасная модель. Удобнее всего приобретать сразу несколько пар трусиков.

Необычное бельё состоит из трёх слоёв. Несмотря на это, конструкция ультратонкая. Трусики гипоаллергенные, имеют защиту от бактерий и могут полностью заменить тампоны и прокладки.

Для совершения покупки вам не понадобится ходить по магазинам и тратить личное время. Выберите в каталоге продукции подходящую модель и размер. Оформите заказ прямо на сайте.

Если выберете курьерскую доставку, менеджер свяжется с вами для уточнения удобного времени и сроков. При любых возникающих вопросах консультацию можно получить, позвонив по указанному телефону или электронным письмом. Хватит чувствовать ежемесячные мучения — женщины обретут спокойствие, доверившись FoxMary!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

22-01-2017, 23:14
Как правильно выбрать женское кружевное белье
23-03-2019, 23:46
Миома матки: причины, симптомы, лечение
12-04-2014, 22:01
Как выбрать одежду для беременных?
27-01-2019, 19:50
Приобретаем современное постельное бельё
2-10-2019, 00:07
Выбор постельного белья
25-10-2018, 19:50
Готовимся к посещению стоматолога

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
252
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
231
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
311
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
319
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх