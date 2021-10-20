Современные трусики для менструаций для полного комфорта

Инновационное бельё кардинально изменит жизнь женщин. FoxMary – российский бренд белья для менструации. Теперь во время месячных можно забыть о прокладках и частом посещении уборной. Сохраняйте обычный темп жизни с чувством сухости и защищённости!

Жизнь женщины всегда делилась на физиологические периоды. Ведь с наступлением месячных приходится прилагать массу усилий, чтобы соблюсти гигиену и не выбиться из привычного графика. Несмотря на наличие массы гигиенических средств, в виде тампонов и прокладок, особые дни приносят массу беспокойств.

Когда необходимы трусики для менструаций

Новинка, разработанная компанией FoxMary, сгладит все неудобства! Специальные трусики для менструации впитывают большой объём выделений и защищают одежду от протеканий. Бельё FoxMary предназначено:

для использования в качестве основной защиты во время критических дней;

как дополнительное средство защиты;

незаменимо после родов и беременным женщинам;

поможет при недержании.

Специальные трусики станут лучшим выходом из подобных ситуаций. Не требуют применения прокладок. Приобретая специальные гигиенические трусы бренда FoxMary, женщины продолжают жить спокойной жизнью, обретают комфорт, уверенность в себе, благодаря 100% защите!

Ассортимент, подходящий каждой женщине

Интернет-магазин foxmary.ru предлагает несколько моделей, отличающихся по внешнему виду, пошиву и впитываемому объёму. Получится выбрать именно то бельё, которое подходит индивидуально. Наиболее актуален вопрос о впитываемости. Поэтому в магазине представлены 3 вида трусиков:

«Защита от протеканий» — прекрасно подойдут в первые и последние дни цикла. Их удобно использовать как дополнительную защиту или девушкам с небольшим объёмом выделений. «Бесшовная защита» — симпатичное и максимально действенное бельё. Отсутствие швов, оригинальный дизайн с прозрачными вставками, позволяют не только чувствовать себя чистой, но и красивой, сексуальной. «Классическая защита» — это трусики с пошивом, подходящим большинству женщин. Они, как и предыдущая модель, способны впитать до 25 мл.

Трусики подходят для ношения в любое время. Производитель заботится о женском здоровье. Поэтому поверхность, соприкасающаяся с телом, создана из хлопка.

Преимущества белья FoxMary и лёгкая покупка

Одним из плюсов является лёгкий уход за бельём — стирается, как любая другая вещь. Нужно только сполоснуть холодной водой, а дальше справится стиральная машинка. Чтобы в перерывах между просушиванием, вы не чувствовали дискомфорт, понадобится запасная модель. Удобнее всего приобретать сразу несколько пар трусиков.

Необычное бельё состоит из трёх слоёв. Несмотря на это, конструкция ультратонкая. Трусики гипоаллергенные, имеют защиту от бактерий и могут полностью заменить тампоны и прокладки.

Для совершения покупки вам не понадобится ходить по магазинам и тратить личное время. Выберите в каталоге продукции подходящую модель и размер. Оформите заказ прямо на сайте.

Если выберете курьерскую доставку, менеджер свяжется с вами для уточнения удобного времени и сроков. При любых возникающих вопросах консультацию можно получить, позвонив по указанному телефону или электронным письмом. Хватит чувствовать ежемесячные мучения — женщины обретут спокойствие, доверившись FoxMary!