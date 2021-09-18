Нужна ли медкнижка массажисту и зачем?

Профессия «массажист» предполагает тесный контакт с клиентами. Поэтому медкнижка массажисту однозначно нужна. Оформить санкнижку за день своими силами практически нереально. И что же делать, если документ нужен немедленно? Выход есть!

Медкнижка массажиста: что дает и зачем оформляется?

Санитарная книжка – это документ, подтверждающий отсутствие у владельца ограничений в плане здоровья для выполнения рабочих обязанностей. В ней содержится следующая информация:

персональные данные;

результаты анализов;

заключения врачей, проводивших медосмотр;

результаты флюорографии;

данные о наличии или отсутствии хронических/генетических заболеваний;

отметки о прививках и лечении.

Медицинская книжка подтверждает безопасность владельца для окружающих. Для ее оформления нужно пройти всех узкопрофильных врачей, включая венеролога, хирурга, гинеколога/уролога, ЛОРа, а также сдать анализы на инфекционные заболевания, паразитарные и венерические инфекции. После сбора всех заключений медкнижку массажиста нужно правильно оформить и зарегистрировать в Роспотребнадзоре. Процедура займет пару недель и даже больше. К счастью, ее можно ускорить.

Как сделать медкнижку массажиста быстро и легально?

Купить санитарную книжку на законных основаниях можно на портале medknizhky.net. Мы занимаемся легальной выдачей медицинских документов с проведением по всем инстанциям и занесением в Реестр. Для получения документа в компании El-Clinic:

Позвоните по указанному номеру или оформите заявку на сайте. Придите в назначенное время для обследования. Отправьте или принесите с собой документы (паспорт, результаты флюорографии, карту прививок). Дождитесь готовности документа и заберите его любым удобным способом.

Оформление медицинской книжки у нас занимает от 1 дня! Благодаря обслуживанию под ключ вы можете получить документ в срочном порядке. При этом стоимость наших услуг приятно удивит доступностью.

Оформление медкнижки массажиста через El-Clinic: преимущества сотрудничества

Наша компания на протяжении многих лет легально оформляет медицинскую документацию, что подтверждается аккредитацией в Роспотребнадзоре. Каждая бумага, оформленная у нас, заносится в Единый Реестр и выдается уже полностью готовой к использованию. Дополнительные наши преимущества:

акции и скидки для постоянных/оптовых клиентов;

выгодные условия сотрудничества с юридическими лицами;

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заполнение медкнижек квалифицированным врачом в соответствии с установленными правилами и нормами;

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