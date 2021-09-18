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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Нужна ли медкнижка массажисту и зачем?

Нужна ли медкнижка массажисту и зачем?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
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Профессия «массажист» предполагает тесный контакт с клиентами.

Профессия «массажист» предполагает тесный контакт с клиентами. Поэтому медкнижка массажисту однозначно нужна. Оформить санкнижку за день своими силами практически нереально. И что же делать, если документ нужен немедленно? Выход есть!

Медкнижка массажиста: что дает и зачем оформляется?

Санитарная книжка – это документ, подтверждающий отсутствие у владельца ограничений в плане здоровья для выполнения рабочих обязанностей. В ней содержится следующая информация:

  • персональные данные;
  • результаты анализов;
  • заключения врачей, проводивших медосмотр;
  • результаты флюорографии;
  • данные о наличии или отсутствии хронических/генетических заболеваний;
  • отметки о прививках и лечении.

Медицинская книжка подтверждает безопасность владельца для окружающих. Для ее оформления нужно пройти всех узкопрофильных врачей, включая венеролога, хирурга, гинеколога/уролога, ЛОРа, а также сдать анализы на инфекционные заболевания, паразитарные и венерические инфекции. После сбора всех заключений медкнижку массажиста нужно правильно оформить и зарегистрировать в Роспотребнадзоре. Процедура займет пару недель и даже больше. К счастью, ее можно ускорить.

Как сделать медкнижку массажиста быстро и легально?

Купить санитарную книжку на законных основаниях можно на портале medknizhky.net. Мы занимаемся легальной выдачей медицинских документов с проведением по всем инстанциям и занесением в Реестр. Для получения документа в компании El-Clinic:

  1. Позвоните по указанному номеру или оформите заявку на сайте.
  2. Придите в назначенное время для обследования.
  3. Отправьте или принесите с собой документы (паспорт, результаты флюорографии, карту прививок).
  4. Дождитесь готовности документа и заберите его любым удобным способом.

Оформление медицинской книжки у нас занимает от 1 дня! Благодаря обслуживанию под ключ вы можете получить документ в срочном порядке. При этом стоимость наших услуг приятно удивит доступностью.

Оформление медкнижки массажиста через El-Clinic: преимущества сотрудничества

Наша компания на протяжении многих лет легально оформляет медицинскую документацию, что подтверждается аккредитацией в Роспотребнадзоре. Каждая бумага, оформленная у нас, заносится в Единый Реестр и выдается уже полностью готовой к использованию. Дополнительные наши преимущества:

  • акции и скидки для постоянных/оптовых клиентов;
  • выгодные условия сотрудничества с юридическими лицами;
  • полный комплекс услуг в одном месте;
  • заполнение медкнижек квалифицированным врачом в соответствии с установленными правилами и нормами;
  • гарантия качества и подлинности документа;
  • доставка по Москве.

Заказать сандокумент на портале medknizhky.net можно в удобное время, не отвлекаясь от дел. Сотрудничество с нами вас исключительно порадует и нисколько не разочарует.

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