Нужна ли медкнижка массажисту и зачем?

Профессия «массажист» предполагает тесный контакт с клиентами. Поэтому медкнижка массажисту однозначно нужна. Оформить санкнижку за день своими силами практически нереально. И что же делать, если документ нужен немедленно? Выход есть!
Медкнижка массажиста: что дает и зачем оформляется?
Санитарная книжка – это документ, подтверждающий отсутствие у владельца ограничений в плане здоровья для выполнения рабочих обязанностей. В ней содержится следующая информация:
- персональные данные;
- результаты анализов;
- заключения врачей, проводивших медосмотр;
- результаты флюорографии;
- данные о наличии или отсутствии хронических/генетических заболеваний;
- отметки о прививках и лечении.
Медицинская книжка подтверждает безопасность владельца для окружающих. Для ее оформления нужно пройти всех узкопрофильных врачей, включая венеролога, хирурга, гинеколога/уролога, ЛОРа, а также сдать анализы на инфекционные заболевания, паразитарные и венерические инфекции. После сбора всех заключений медкнижку массажиста нужно правильно оформить и зарегистрировать в Роспотребнадзоре. Процедура займет пару недель и даже больше. К счастью, ее можно ускорить.
Как сделать медкнижку массажиста быстро и легально?
Купить санитарную книжку на законных основаниях можно на портале medknizhky.net. Мы занимаемся легальной выдачей медицинских документов с проведением по всем инстанциям и занесением в Реестр. Для получения документа в компании El-Clinic:
- Позвоните по указанному номеру или оформите заявку на сайте.
- Придите в назначенное время для обследования.
- Отправьте или принесите с собой документы (паспорт, результаты флюорографии, карту прививок).
- Дождитесь готовности документа и заберите его любым удобным способом.
Оформление медицинской книжки у нас занимает от 1 дня! Благодаря обслуживанию под ключ вы можете получить документ в срочном порядке. При этом стоимость наших услуг приятно удивит доступностью.
Оформление медкнижки массажиста через El-Clinic: преимущества сотрудничества
Наша компания на протяжении многих лет легально оформляет медицинскую документацию, что подтверждается аккредитацией в Роспотребнадзоре. Каждая бумага, оформленная у нас, заносится в Единый Реестр и выдается уже полностью готовой к использованию. Дополнительные наши преимущества:
- акции и скидки для постоянных/оптовых клиентов;
- выгодные условия сотрудничества с юридическими лицами;
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- заполнение медкнижек квалифицированным врачом в соответствии с установленными правилами и нормами;
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