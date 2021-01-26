УЗИ при беременности. В чем разница между УЗИ 3D и 4D?

Сделанное во время беременности УЗИ — это не только приятный фотосувенир для родителей и отпрысков. Исследование может спасти жизнь ребенку, если его проводит специалист, использующий соответствующее устройство. Стоит объяснить разницу между видами УЗИ - 2D, 3D и 4D, а также почему УЗИ проводят во время беременности. Приобрести аппарат УЗИ можно на https://rh.org.ru/uzd-aparati/ по приемлемым ценам. Компания rh.org.ru предлагает как новое, так и б/у оборудование.

1. УЗИ беременных

Ультразвук — это неинвазивное визуализирующее обследование с использованием ультразвуковых волн. Устройство, которое посылает волны, прикладывают к животу матери. На живот предварительно наносят гель, который обеспечивает надлежащую проводимость ультразвука. Волны проникают через брюшную стенку и отражаются от препятствия внутри, создавая изображение, показывающее, среди прочего, внешние и внутренние органы плода.



УЗИ беременных используется для оценки анатомических структур развивающегося плода. Он позволяет обнаружить возможные отклонения в развитии ребенка на разных сроках беременности, например, пороки сердца. Результат ультразвукового исследования - один из параметров, учитываемых при оценке генетического риска плода.

В высокоразвитых странах пороки сердца относительно часто диагностируются во время жизни плода благодаря рутинным 3D- и 4D УЗИ-исследованиям, проводимым во втором и третьем триместрах беременности.

2. 2D УЗИ, 3D УЗИ, 4D УЗИ различия

В настоящее время, чтобы внимательно рассмотреть ребенка еще в утробе матери, есть несколько типов изображений:

• 2D УЗИ,

• 3D УЗИ,

• 4D УЗИ.

2D УЗИ при беременности

В системе 2D изображение отображается в одной плоскости. Однако благодаря 3D и 4D изображениям есть возможность наблюдать за ребенком в разных плоскостях и под разными углами.

Снимки, сделанные с помощью 2D-УЗИ, представляют собой двумерное изображение и часто требуют от родителей большого воображения, чтобы увидеть, что в них видит врач. Врач может прочитать на такой фотографии много информации, например, каковы размеры и форма различных частей тела ребенка, как расположена плацента, сколько околоплодных вод и т.д.

Благодаря высокому качеству изображения это очень хороший метод для обнаружения таких дефектов, как например, волчья пасть, расщелина позвоночника, пороки сердца.

3D УЗИ при беременности

Преимущество 3D-ультразвука перед 2D-ультразвуком особенно заметно при дефектах поверхностных структур, лицевого скелета, конечностей и нервной трубки. Трехмерное изображение является статическим, а четырехмерное изображение — это пространственное изображение в реальном времени (фильм).

На таком УЗИ видны не только анатомические срезы, но и внешняя поверхность плода. Благодаря этому можно увидеть внешний вид лица ребенка, точно оценить строение сердца или конечностей.

4D УЗИ при беременности

Используя методику 4D УЗИ, во время обследования также можно наблюдать за поведением и движениями плода.

Новейшие аппараты также позволяют проводить допплеровское обследование, то есть оценку кровотока в сосудах плода и матери. Благодаря этому обследованию врач получает информацию о функциях сердца и плаценты.

3. 3D УЗИ и 4D ультразвуковые изображения

Изображение ребенка, полученное благодаря 3D и 4D УЗИ, более четкое и читабельное не только для специалистов. Во время 3D-обследования родители могут видеть четкие очертания ребенка, а также его лицо. После обследования они получают компакт-диск с изображением ребенка, на котором видно выражение его лица и силуэт.

Самая большая радость для обоих родителей — это ультразвуковое исследование 4D, которое позволяет наблюдать за малышом в режиме реального времени в виде фильма.

Метод 4D позволяет увидеть, как ребенок движется в утробе матери. В третьем триместре беременности вы можете наблюдать, как ваш ребенок зевает или сосет пальчик. Родители также могут наблюдать за его выражением лица - видеть улыбку или гримасу. Также можно записать видимое изображение как короткий фильм.

В связи с некоторыми факторами, определяющими качество снимков, например, местонахождением плода, стадией развития и т.д., врач указывает дату УЗИ-исследования 4D. Во время обследования также можно сделать снимок, который станет первым фото в альбоме малыша.

4. УЗИ беременных и пороки сердца у детей

Каждый день в мире рождаются дети с пороком сердца. В нынешнее время, благодаря огромному прогрессу в кардиохирургии, многим из них удалось спасти здоровье и жизнь. Однако успех хирургических вмешательств во многом зависит от того, когда будет диагностирован дефект и в каком состоянии ребенок попадет в специализированный центр.

Многие родители узнают о проблемах с сердцем своего чада во время УЗИ, еще будучи беременными. Если гинеколог направит их к дородовому кардиологу, который диагностирует дефект и направит родителей в соответствующий центр, специалисты смогут спланировать лечение ребенка с первых минут его жизни, а иногда и во время беременности.

К сожалению, бывает и так, что родители узнают о пороке сердца через несколько часов после рождения ребенка, когда у малыша по необъяснимым причинам внезапно наблюдаются патологические симптомы, например цианоз (синюшность). Если врач заметит это и вовремя отправит новорожденного в специализированный центр, у ребенка есть шанс на выздоровление.

5. Безопасно ли 3D и 4D УЗИ?

Ультразвуковое исследование безопасно как для матери, так и для ребенка. Оно длится около 20 минут при одноплодной беременности и около 40 минут при беременности двойней.



Процедура не требует специальной подготовки. Результат представлен в виде короткого фильма на DVD с прикрепленными фотографиями.

6. Другие применения 3D-ультразвука

Ультразвуковое исследование 3D полезно не только при беременности. В гинекологической ультрасонографии он используется для диагностики врожденных дефектов матки. Оно лучше показывает форму полости матки, чем двухмерное ультразвуковое исследование. При поражении яичников УЗИ помогает оценить степень васкуляризации, плотность сети кровеносных сосудов в опухоли или кисте.