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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Онлайн запись на прием к врачу

Онлайн запись на прием к врачу

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Утомительно выжидать в очереди к доктору, в таком случае можно воспользоваться услугой онлайн записи на прием к врачу.

Около трети населения РФ при возникновении недомогания обращаются за помощью в поликлинику. Остальная часть предпочитает оставаться дома, боясь врачебного вмешательства. Люди выбирают самолечение еще и потому, что очень утомительно выжидать в очереди к доктору. В таком случае можно воспользоваться услугой онлайн записи на прием к врачу.
Преимущество в том, что больному не придется посещать регистратуру поликлиники или ждать, пока оператор ответит по телефону. Достаточно просто зайти на сайт spb.vrachi24.ru и оставить заявку на запись.

Как оставить заявку

Перед тем, как воспользоваться государственной помощью через интернет больному придется зарегистрироваться на портале услуг РФ. Полный процесс не отнимет у пользователя больше 10-15 минут. Для регистрации понадобятся:

  • Номер пенсионного страхового документа (СНИЛС);
  • Паспорт с гражданством РФ;
  • Электронная почта;
  • Телефонный номер.

На ресурсе предусмотрена облегченная форма регистрации. Пользователь может авторизоваться через номер или @mail, но при этом он получит только частичный доступ (простейшие услуги, справочная информация). Для получения разрешения на пользование остальными услугами придется ввести в личном кабинете персональные данные: ФИО, данные с паспорта и СНИЛС.

Модератор проведет проверку введенной информации через базы пенсионного фонда и службы миграции (как правило, это занимает некоторое время). После верификации последует регистрация в сервисе с личным посещением определенного центра поддержки. На сегодня на территории всей страны оборудовано множество отделов обслуживания, пригодных для подтверждения личности. Центры расположены в зданиях районной администрации и в МФЦ.

Регистрация для порталов государственных услуг в отделах МФЦ может выполняться и по заявительной системе, используя специальную анкету.

Правила пользования

Осуществить предварительную запись к врачу возможно лишь при запланированном посещении. При возникновении неотложных симптомов следует сразу обратиться в регистрационный отдел поликлиники.
Онлайн заявка для первичного посещения узконаправленного медика выполняется только при наличии соответствующего направления от вашего участкового доктора. Исключения: хирург, отоларинголог, офтальмолог.
Предварительное посещение через сеть выполняется за восемь недель. При надобности врач может назначить повторную запись самостоятельно.
Для оставления заявки требуется правильное заполнение нескольких важных полей:

  • Данные медицинского страхового полиса;
  • ФИО.

Когда вы направили заявление на прием по интернет, вам потребуется прибыть не менее чем за 20 минут до врачебного приема и пройти в регистратуру. Подтвердить свое желание и предъявив паспорт и полис, получить талон. В случае не выполнения условия автоматическая система бронирования снимает вашу кандидатуру и указанное время становиться свободно для другого пациента.
Если при заполнение всех форм, требуемых на сайте, ваш мед. Полис не прошел по номеру и не совпал с информационной базой (при выдаче нового документа), то осуществить онлайн бронирование вы не сможете. Тогда вам следует прийти в регистратуру для корректировки внесенных данных о новом полисе принудительного мед. страхования.
Если по каким- то сторонним причинам вы не в состоянии явиться на записанный прием к специалисту в назначенный срок, то рекомендуется удалить оформленную бронь. Для этого нажмите на специальную кнопку в разделе историй записей. Это необходимо, чтобы предоставить другим пациентам возможность записаться к медику.


Запись на прием к врачу по сети Интернет проводиться бесплатно. Важно знать, что в настоящее время нет официального приложения для мобильных телефонов от Министерства Здравоохранения. Идея находится на стадии разработки. Вам не запрещено использовать какие-либо сторонние программы для этой цели, но в таком случае нет никакой гарантии, что ваши личные данные не будут получены третьим лицами.

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