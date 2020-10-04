Центр нейрохирургии «Медси», входящий в состав ведущей национальной сети частных медицинских клиник, проводит сложнейшие операции на позвоночнике, головном и спинном мозге. Предоставляет своим пациентам все виды помощи в области нейрохирургии и работает на протяжении уже многих лет.

Квалифицированный коллектив со стажем работы более 20 лет. Команда профессионалов имеющая за плечами огромный опыт проведения операций в крупнейшем НИИ Бурденко. Множество благодарных клиентов центра могут подтвердить, что здесь вам предоставят по-настоящему лучшее обследование и лечение. Даже сама обстановка способствует скорейшему выздоровлению, поскольку весь персонал отзывчивый и заботливый, а в комфортабельных палатах вы будете чувствовать себя уютно, как и дома.

Многопрофильность клиники позволяет помогать всем людям, которые обращаются сюда со своими бедами. К каждому пациенту имеется индивидуальный подход, как в диагностировании, так и в лечении. Обеспечить такой большой спектр услуг позволяет наличие современного оборудования, лучшей клинической лаборатории и большой штат медицинских работников различной направленности.

Попасть на прием к врачу может каждый, кто желает просто проконсультироваться по определенному вопросу, нуждается в квалифицированном обследовании с применением самых современных технологий и даже те, кто уже отчаялся и выздоровление ему кажется невозможным. Клиника принимает пациентов вне зависимости от их возрастной категории или проблем со здоровьем, и со всей территории Российской Федерации.

Преимущества:

- Клиника европейского уровня, госпитализация и приём без очередей,

- быстрое принятие решения о госпитализации,

- любые сопутствующие патологии можно решить на месте, т.к. в клинике есть все специалисты,

- возможность привлечения общих онкологов.

На базе нашего Центра выполняются все необходимые исследования на передовом оборудовании:

МРТ

КТ

Рентген

Ангиография

Интраоперационный мониторинг.

Если у вас есть хоть малейшие сомнения относительно вашего здоровья или вам действительно нужна помощь в лечении того или иного заболевания, не стоит тратить время, отправляйтесь в клинику "Медси". Тут есть все, чтобы помочь всем и каждому.

Можно с полной уверенностью довериться опытным врачам центра. Врачи приложат все усилия, чтобы ваше выздоровление наступило как можно быстрее.

Центр расположен в Красногорском районе Московской области, на 6 км Пятницкого шоссе.