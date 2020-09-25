Помощь в выборе психолога

Приветствуем Вас. Надеемся данная статья будет очень полезной для Вас.

Недавно Вы проходили тестирование на нашем сайте qui.help для подбора высококвалифицированного психолога, который помог бы справиться с многими проблемами. Но, видимо что-то остановило Вас от дальнейших решительных действий на пути к Вашему психологическому здоровью.

Нам дорог каждый клиент, обратившийся к нам. Именно поэтому мы решились на такой важный и полезный шаг, как создание email-рассылки с целью дополнительного информирования о пользе психологического здоровья.

Конечно же Вы могли заметить, что в современном мире с его быстрым темпом жизни, человек ежедневно подвергается психологическому давлению и стрессу. Важно знать, что подобное давление зачастую может остаться нами незамеченным! Да-да! Например, если в общении с Вами человек прибегает к постоянному повтору одних и тех же доводов или обвинений в Ваш адрес, то Вы постепенно к этому привыкнете. Начнете принимать эту информацию на эмоциональном уровне, не разумом! И в конечном итоге просто начнете верить в эти обвинения на слово.

Также важно знать, что психологическое давление может и нами самими проявляться неосознанно! Страшно, не правда ли? Например, все то же повторение одних и тех же высказываний. Но! С возрастающим напряжением, повышением голоса и в конечном итоге крик. Также сюда можно отнести употребление ненормативной лексики и просто грубых или нелестных высказываний в адрес собеседника. Вроде вполне приемлемая многими иногда тактика общения в стрессовых ситуациях (а у некоторых это можно считать привычным видом общения и поведения к сожалению), но она уже является видом давления на психику оппонента!

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