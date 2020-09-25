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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Помощь в выборе психолога

Помощь в выборе психолога

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Какие бывают психологические проблемы и как легко подобрать квалифицированного специалиста для решения данных проблем

Приветствуем Вас. Надеемся данная статья будет очень полезной для Вас.
Недавно Вы проходили тестирование на нашем сайте qui.help для подбора высококвалифицированного психолога, который помог бы справиться с многими проблемами. Но, видимо что-то остановило Вас от дальнейших решительных действий на пути к Вашему психологическому здоровью.
Нам дорог каждый клиент, обратившийся к нам. Именно поэтому мы решились на такой важный и полезный шаг, как создание email-рассылки с целью дополнительного информирования о пользе психологического здоровья.
Конечно же Вы могли заметить, что в современном мире с его быстрым темпом жизни, человек ежедневно подвергается психологическому давлению и стрессу. Важно знать, что подобное давление зачастую может остаться нами незамеченным! Да-да! Например, если в общении с Вами человек прибегает к постоянному повтору одних и тех же доводов или обвинений в Ваш адрес, то Вы постепенно к этому привыкнете. Начнете принимать эту информацию на эмоциональном уровне, не разумом! И в конечном итоге просто начнете верить в эти обвинения на слово.
Также важно знать, что психологическое давление может и нами самими проявляться неосознанно! Страшно, не правда ли? Например, все то же повторение одних и тех же высказываний. Но! С возрастающим напряжением, повышением голоса и в конечном итоге крик. Также сюда можно отнести употребление ненормативной лексики и просто грубых или нелестных высказываний в адрес собеседника. Вроде вполне приемлемая многими иногда тактика общения в стрессовых ситуациях (а у некоторых это можно считать привычным видом общения и поведения к сожалению), но она уже является видом давления на психику оппонента!
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