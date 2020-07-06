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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Чем опасен высокий холестерин?

Чем опасен высокий холестерин?

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
zen.yandex.uz
Повышенная концентрация холестерина в крови – распространенная причина возникновения многих проблем со здоровьем.

Повышенная концентрация холестерина в крови – распространенная причина возникновения многих проблем со здоровьем.

Если уровень холестерина не превышает допустимых показателей, вещество оказывает положительное влияние на жизнедеятельность организма, способствуя синтезу гормонов, витаминов, улучшению метаболизма, оздоровлению кожи, профилактике депрессивных обострений.

Проблемы со здоровьем начинаются, когда холестериновая концентрация возрастает. Результатом этого процесса становится закупорка сосудов бляшками, препятствующими кровотоку. Дестабилизируется функционирование органов и систем, недополучающих кислород и питательные вещества.

Причины

Повышенные холестериновые показатели обуславливаются:

  • Вредными привычками.
  • Наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым недугам.
  • Несбалансированностью питания (переизбытком жиров в рационе).
  • Сопутствующими сердечно-сосудистыми патологиями. С целью улучшения функционирования сердца и сосудов воспользуйтесь биологически активным комплексом 4 Life Трансфер фактор, официальный сайт дистрибьютора откроется по ссылке.
  • Диабетическими осложнениями.
  • Тяжелым течением заболеваний почек.
  • Бесконтрольным приемом медикаментов.
  • Пребыванием в состоянии хронического стресса.
  • Избыточным весом тела.

Профилактика

Для поддержания нормального уровня холестерина в крови рекомендуется:

  • Регулярно употреблять продукты, богатые кислотами омега-3 (сою, грецкие орехи, льняные семена, форель, тунец, лосось, сельдь, скумбрию), антиоксидантами (тыкву, шпинат, петрушку, абрикосы, морковь, цитрусовые, томаты, яичный желток, рыбий жир, миндаль, арахис, семена подсолнечника, ягоды шиповника).
  • Заменить пищу с высоким содержанием соли, жиров и углеводов фруктово-овощными блюдами.
  • Минимизировать потребление жирных сортов мяса, сосисок, колбас, жареной, копченой пищи.
  • Принимать биопрепарат Трансфер Фактор Трай.
  • Отказаться от спиртного, табакокурения.
  • Повысить уровень физической активности.
  • Проходить периодические медобследования.

Узнать о наличии или отсутствии отклонений от холестериновых норм помогают лабораторные исследования крови, которые можно сделать во множестве лечебных учреждений. Если холестерин превышает норму, не стоит оставлять проблему без внимания ввиду высокого риска небезопасных осложнений.

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