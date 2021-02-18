Тур в Дубай, Сингапур или Токио - возможность оказаться в будущем

Хотите увидеть 3 самых современных города мира и «заглянуть» на 20-30 лет вперед? Предлагаем Вам совершить тур в Дубай (ОАЭ), Токио и Сингапур – 3 "города будущего".

На самом деле, Дубай, возможно, маленько отстает от своих «собратьев» по уровню развития, но его однозначно можно поставить на почетное третье место. Стоит также учитывать, что путевка в этот современный город будет стоить существенно дешевле, чем в остальные 2 города. Это самый бюджетный вариант «погружения в будущее». Посмотрите, например, на эти туры в ОАЭ: https://tez-tour.club/uae/. Компания «Тез Тур» предлагает путевку в Эмираты из Москвы всего за 29000 рублей на 1 человека, рассчитанную на 7 дней. Действует рассрочка на 24 месяца. Если Вы изучите остальные варианты, то увидите, что это одно из самых лучших предложений.

Что можно посмотреть во время тура в Дубай? Почему это – «город будущего»?

Во-первых, весь город застроен супер-современными небоскребами. Можно просто добраться до центра города и Вы уже окажетесь в самом "эпицентре современности".

В частности, здесь есть самый высокий небоскреб в мире. Называется он «Бурдж Халифа». Его высота – почти 830 метров, 163 этажа.

Обязательно посмотрите местный «Музей будущего». Здесь есть очень много экспонатов, посвященных искусственному интеллекту, робототехнике и биотехнологиям. Также в нем вас ждет очень много «футуристичных аттракционов».

В 2020-2021 году планируют завершить комплекс башен «Aladdin City», которые будут построены прямо в море.

Еще 1 интересное место - гигантский небоскреб в форме «фоторамки» «Рамка Дубая». Высота ее – 150 м.

Искусственные острова, уходящие в море. Они выполнены в виде карты планеты Земля. Остальная часть искусственных островов – сооружены в виде пальм.

Во время поездки в ОАЭ Вас ждет еще очень много всего интересного.

Не откладывайте свой тур в «долгий ящик». «Завтра» может случиться все что угодно (например, не исключено, что перекроют авиасообщение между странами или включат некий «железный занавес»). Успейте посмотреть на супер-современный город и искупаться в Персидском заливе сегодня, пока есть такая возможность. Это стоит всего 29000 рублей, у Вас останутся яркие воспоминанию на всю жизнь.

Поездка в Сингапур – еще один способ "оказаться в будущем"

Сингапур также, как и предыдущие 2 города, буквально «наводнен» небоскребами. Причем, у многих из них Вы сможете увидеть интересную бурную растительность на нескольких этажах.

В этом городе: Здесь Вас ждет огромное количество потрясающих архитектурных «изысков». В аэропорту Сингапура «отрастили» настоящие джунгли. Называется ТРК «Джевел Чанги». «Сады у залива». Это парк с огромными высокими конструкциями, напоминающими деревья с загадочной планеты. Он полностью покрыты «зеленью». Отель «Марина Бэй Сендс». Это «визитная карточка» Сингапура. 3 небоскреба, которых объединяет общая крыша, выполненная в стиле своеобразного «острова». Причудливые здания и небоскребы здесь буквально повсюду. Также впечатляет театр «Эспланада».

Токио – 1 из самых современных городов планеты