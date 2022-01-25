Отель или хостел. Где лучше остановится туристу

В разный период времени каждый человек становится туристом, кто-то заграничным, кто-то внутренним и перед ним возникает задача: где остановиться для короткого пребывания вне дома.

Цена

Турист, путешествующий в большой компании либо сам налегке, часто автостопом, либо откомандированный в другой город скорей всего остановит свой выбор на хостеле. Потому что это самый бюджетный вид съемного жилья. Если путешественник решил уложиться в какую-то небольшую сумму, при этом не притязателен к удобствам и согласен жить в мини общежитии. То хостел именно то, что ему нужно.

Напротив, отель, даже с одной звездой, предлагает своему клиенту определенный перечень удобств, но уже за более ощутимые средства. Чем выше звездность гостиницы, тем соответственно возрастает качество проживания и удобства, которых не будет в хостеле. И если вы хотите провести незабываемые выходные в горах, рекомендуем обратиться в гостиницу Be Fine https://befine.kz/ . Не многие могут предложить такой перечень развлечений, которые есть на территории (ресторан, СПА, бассейн и тд)

Качество

Скромная цена хостела – это фактически плата за кое-какую крышу над головой. Какие-то минимальные удобства, как-то — холодильник телевизор или шкаф чаще всего будут общими, как и туалет. Часть хостелов все же имеют в своем распоряжении отдельные номера для посетителей-интровертов, которым комфортнее быть подальше от шумных компаний. Но, в целом — это общежитие на 5 и больше коек в комнате как раз таки и рассчитано на прием небольших групп людей. Иногда бонусом к проживанию в некоторых хостелах будет питание, хотя в большинстве случаев предлагается лишь общая кухня с самообслуживанием.

А вот отель создан для обеспечения более-менее замкнутого пребывания туриста в номере. Хотя экстраверты и здесь найдут себе компанию – в гостиничной столовой или кафе. При этом, главное отличие – комфорт и высокое качество обслуживания постояльцев, наличие дополнительных удобств – спа-салон, бассейн или спортзал увеличивают оплату за пребывание в отеле.

Расположение

Еще одна отличительная черта хостела – нахождение вблизи многолюдных артерий города – возле вокзалов, автостанций. Нередко хостелы размещаются в центре полиса, где оживленное движение.

Лишь недорогие отели, в отличие от общежитий, находятся около узловых станций. А вот в центре города часто можно найти одни из самых дорогих гостиниц таких, как спа-отели, отели-резорты.

Из вышеупомянутых различий между хостелом и отелем можно сделать простой вывод – туристу лучше остановиться там, где будут максимально учтены его пожелания. Если он предпочитает экономное проживание, то ему подойдет недорогой хостел, а если преследует качественный, но более дорогостоящий отдых, то – отель.