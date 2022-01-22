Что посмотреть в Санкт-Петербурге

В Северную столицу России каждый год приезжают туристы со всех уголков планеты. Экскурсии в Санкт-Петербурге открывают для гостей интересные исторические места и культурные объекты. Богатая история города, невероятная архитектура и вдохновляющая творческая атмосфера задевают сердце каждого человека, хоть раз посетившего Питер. Достопримечательности Санкт-Петербурга – это не только музеи и памятники, но и весь остальной город. На каждом шагу встречается что-то необычное, даже, казалось бы, в обыкновенных дворах.

Значимые здания Санкт-Петербурга

Безусловно, Петербург запоминается своей величественной архитектурой. Практически каждое сооружение может вызвать восторг. Некоторые из них являются настоящими достопримечательностями:

• Гордостью России является Государственный Эрмитаж. Этот дворец стал значимым для мировой культуры музеем, в котором собрано около 3.000.000 экспонатов. Здесь можно найти картины, скульптуры, памятники археологии и многое-многое другое;

• Символ Санкт-Петербурга – Исаакиевский Собор. Строился он в течение 98 лет, и в это время появилась легенда о том, что Романовы будут свержены тогда, когда собор построят. Удивительное совпадение в том, что собор достроили в 1916 году, а свержение Романовых произошло в 1917;

• Напротив Казанского собора находится Дом Книги, имеющий огромную историю. Сейчас в этом здании находится офис популярной социально сети Вконтакте;

• Гостиный двор когда-то был рынком, на котором можно купить все, что захочется. Сейчас это здание является обыкновенным ТЦ, однако, его историческая ценность неизмерима.

Питерские сады

Петербургские сады можно сравнить с отдельным видом искусства – прекрасные скульптуры в сочетании с зеленью, фонтаны, пруды (в некоторых из них даже водятся лебеди). Многие сады были построены еще во времена царей.

Самыми известными и красивыми садами Питера считаются:

• Летний сад;

• Юсуповский сад;

• Марсово поле;

• Александровский парк и сад;

• Ботанический сад;

Достопримечательности во дворах

Каждый уголок Питера наполнен творчеством. Многие местные жители с уверенностью заявляют, что настоящие достопримечательности Санкт-Петербурга – это его дворы. Самые популярные из них:

• Улица Джона Леннона – место, посвященное всемирно известному музыкальному коллективу The Beatles. На картах местоположение арт-объекта не указано, хотя слышал о нем почти каждый петербуржец. Точный адрес – ул. Пушкинская, 10;

• В 2000 году на фасад Елисеевского магазина установили кота Елисея, а напротив, чуть позже – кошку Василису. Теперь котики наблюдают за людьми, проходящими на Малой Садовой, 3;

• В 18 веке был построен удивительный дом, имеющий точную форму круга. В этом доме когда-то жили отец и мать Александра Сергеевича Пушкина. Построение до сих пор является жилым;

• Мозаичный дворик появился не так давно, но уже успел поразить своей красотой многих туристов. Весь двор украшен маленькими кусочками яркой мозаики;

• Птичий двор наполнен памятниками птицам: здесь есть соловей, глухарь, орел и даже аист с гнездом;

• На крыше по адресу Фонтанки,50 находится дом Карлсона, на который съезжаются посмотреть многие туристы.

Магазины-достопримечательности

В Санкт-Петербурге огромное количество магазинов-достопримечательностей, например:

• Книжная лавка писателей – один из самых старых Питерских магазинов, открытый в 1934 году, благодаря таким известным писателям, как М.Горький и С.М.Киров. В современности, в магазине проводятся писательские встречи, вечера поэтов и многое другое;

• Памятник дождю в торговом центре «Измайловский гостиный двор» - хороший шанс полюбоваться на современное искусство и загадать желание о хорошей погоде. Сам памятник является данью Петербургским дождям.

Достопримечательности Санкт-Петербурга невозможно перечислить в одной статье. Этот величайший город можно смело назвать памятником истории и искусства. Его дворцы, улицы и даже простые жилые дома вызывают удивление и восхищение у каждого, кто их видит.