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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Родина Клеопатры, пирамид и фараонов. Почему туристы обожают Египет

Родина Клеопатры, пирамид и фараонов. Почему туристы обожают Египет

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Нет такого человека, который, вернувшись из Египта, не стал бы доставать всех и каждого своими бесконечно счастливыми

Нет такого человека, который, вернувшись из Египта, не стал бы доставать всех и каждого своими бесконечно счастливыми впечатлениями. Колыбель одной из самых древнейших цивилизаций обладает уникальной магией — ведь побывав в Египте один раз, хочется возвращаться туда снова и снова.

Ну а если отбросить высокие материи и взглянуть на страну фараонов с чисто русским практицизмом, то отдыхать здесь в первую очередь дешево. Горячие путевки в Египетпродаются с гигантской скидкой, а полученные впечатления буквально бесценны. Так за что еще, кроме доступности, люди обожают Египет?

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Самое соленое и удивительно чистое море

Вы знали, что Красное море — самое соленое в Мировом океане? Конечно, оно омывает не только африканскую часть Египта, но здесь оно, по заверению туристов, самое чистое.

Отдых на побережье Красного моря — настоящий рай для дайверов. Именно вдоль египетского побережья протянулась полоса коралловых рифов самой фантастической формы и практически всех цветов радуги.

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Среди уникальной флоры и фауны Красного моря есть совсем не уникальные мурены и акулы. Но если их не дразнить и не трогать, то они не кусаются, а дают себя снять на камеру.

Грандиозные памятники древнейшей цивилизации

Проваляться весь отпуск на чистейших песках пляжей — непростительная оплошность. Россияне и жители бывшего СНГ составляют львиную долю туристического рынка Египта и не упускают возможности прикоснуться к древней истории этой прекрасной страны:

  • поезжайте в Александрию и спуститесь в катакомбы Ком аш-Шавкафа, где расположен древний некрополь. Если вам интересны саркофаги, мумии, подземные лабиринты и тайна могилы Александра Македонского, вам понравится в катакомбах, построенных в начале нашей эры;
  • поднимитесь на вершину библейской горы Синай, где бог явился Моисею, и встретьте там рассвет, поражаясь открывающимся на восходе видам. Сделать это несложно, если вы приобрели тур в Шарм-эль-Шейх;
  • хотите прокатиться по Нилу — величайшей реке мира, по которой катали фараонов? Обязательно возьмите круиз на лайнере и отдохните с фараоновым размахом;
  • опять же, если остановитесь в отеле Шарм-эль-Шейха, обязательно отправляйтесь на экскурсию на джипах в Цветной каньон. Там вам обеспечено уникальное селфи на фоне марсианских пейзажей.

К сожалению, в одном обзоре удалось упомянуть лишь каплю в море от всех достопримечательностей Египта, но пора двигаться дальше.

Экстремальный туризм и активный отдых

В Египте нет климатической зимы, поэтому в любое время года сюда тянутся любители пощекотать себе нервы активными и экстремальными развлечениями:

  • хотите испытать ощущения, от которых захватывает дух? Тогда займитесь кайтсерфингом, который сегодня предлагают на всех курортах Египта;
  • а как насчет езды по бескрайним золотым пескам Сахары на мотоцикле или квадроцикле? Если моторизированная техника вас пугает, покатайтесь на верблюде или велосипеде;
  • пустыня на самом деле — это тема! Теперь в Египте можно заняться сэндбордингом — катанием на доске по барханам.

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Ну и конечно, в каждом уважающем себя отеле Египта, а здесь почти все такие, можно поиграть в волейбол, футбол, теннис, сходить в боулинг или на аквааэробику.

Практически все туры в Египет имеют статус All Inclusive, а туристы очень любят систему «все включено». Это трехразовый шведский стол и алкогольные/безалкогольные напитки в неограниченном количестве. То есть, заботиться о питании вам не придется, а все деньги сможете потратить на экскурсии и сувениры. Кстати, шопинг в Египте — восхитительная тема для отдельного разговора!

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