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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Отдых в Кемере

Отдых в Кемере

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Кемер – один из самых популярных курортов на территории Турции.

Кемер – один из самых популярных курортов на территории Турции. Находится в 40 километрах от Антальи. Курорт пользуется особой популярностью у жителей стран СНГ, попасть сюда не составит особого труда. Добираться нужно трансфером из аэропорта Антальи. Если вы путешествуете самостоятельно, доехать до Кемера можно на маршрутном автобусе №600. Более дорогой вариант – воспользоваться услугами такси.

Сегодня огромное количество туристов посещает Турцию. Многие из них хотят купить жилье в Турции и остаться здесь на всю жизнь.

Пляжи Кемера

На территории Кемера находятся одни из самых чистых пляжей Турции, которым присвоен «Голубой флаг», как символ чистоты. Пляжи застелены галькой, поэтому многим туристам это доставляет неудобства при спуске в море. Для отдыха на пляже лучше всего воспользоваться лежаками. Для комфортного пребывания на гальчатом пляже лучше всего обзавестись специальной обувью, которая продается практически в каждом магазине.

Благодаря гальчатому пляжу, вода в море чистая и прозрачная. Даже на глубине нескольких метров можно увидеть дно моря. Вход плавный без резких перепадов. Все пляжи оборудованы кабинками для переодевания, можно взять напрокат лежаки, зонтики. Городские пляжи предлагают услуги проката абсолютно бесплатно. На территории пляжа имеются торговые лавки, кафе и рестораны. Вечером здесь кипит ночная жизнь. Среди развлечения – прогулки на катамаранах, яхтах, бананах, водные горки. Пустеют пляжи в начале сентября – людей становится меньше, зато больше места для отдыха. В это время года вода прогревается до +26 градусов.

Климат Кемера

Летом в Кемере сухо и жарко. Температура воздуха поднимается до +40 градусов. Туристический сезон длиться с мая по октябрь. Самые востребованные среди туристов месяцы – июль и август. В это время года вода прогревается до +29 градусов. В мае вода еще не достаточно прогрета, хотя многие туристы с удовольствием наслаждаются купанием в море. Если вы собираетесь посетить Кемер с детьми, лучше всего выбрать для этого июнь или июль.

В Кемере погода идеально подходит для отдыха. Сентябрь – идеальное время для отдыха. В это время жара уже начинает спадать, но еще довольно тепло. Море еще не успевает остыть. К концу сентября температура начинает падать до +26 градусов. Если планируется отпуск на вторую половину месяца, то лучше всего взять с собой пару теплых вещей для вечерних прогулок.

По материалам сайта https://realeast.biz/ru

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