Отдых, который оправдал все ожидания!

Летом 2019 года я отдыхала в городе Мармарис. Этот отдых в Турции для меня уже не первый, есть с чем сравнить. Мармарис раскинулся в бухте, которая расположена на слиянии морей – Эгейского и Средиземного. Бухта со стороны моря окружена островом и полустровом, что создает неповторимый колорит этого места. Красоты, которые открываются перед вами – необычайны.

Вдоль всей бухты протянулась набережная длиной 8 км с отелями, ресторанами, кафешками, аквапарком и звучащей отовсюду музыкой. Пешие прогулки доставляли истинное удовольствие. Для тех, кто не хочет такие расстояния преодолевать пешком, в наличии долмуши. Домчат вас из одного конца бухты до другого за 20 минут.

Набережная заканчивается портом, от вида на который захватывает дух. Яхты, стоящие на рейде, завораживают.

Здесь же возвышается памятник самому почитаемому правителю Турции Кемалю Ататюрку. И каждый турист остановится, чтобы сделать фото на память.

Поющие и танцующие фонтаны – место, где вечером собираются отдыхающие из всех отелей. 30 минут классической, европейской и турецкой музыки, струи, взмывающие вверх в ярком танце, цветовая подсветка – все это делает зрелище незабываемым.

Очень привлекательным для меня стало посещение османской крепости, которой уже 5 веков! Это такое прикосновение к древности, от которого мурашки бегут по коже.

С самой высокой точки Мармариса открывается чудесный вид на бухту, и там можно встретить рассвет и проводить закат.

Очень популярна у всех туристов улица «Bar Street Marmaris» - это ночные бары на любой вкус и кошелек.

И, конечно же, мы выходили на яхте в открытое море. Это было прекрасно!

Многие туристы, планируя свой отдых в Турции заранее, стремятся попасть в Памуккале. Я не стала исключением из этого правила.

«Хлопковый замок» - так называют это место. Природные бассейны с термальными источниками притягивают своей необычностью, и даже не верится, что все это создано природой. В Памуккале я увидела храм Аполлона и древний амфитеатр Хиераполис, в котором могли разместиться более 10000 человек.

Обойти стороной бассейн Клеопатры я не могла. Теплая вода, пузырьки газа термальных вод, растения, вьющиеся по воде, античные колонны на дне бассейна перенесли меня на много лет назад. Купание под открытым небом дало заряд на весь последующий отдых.

Если меня спросят – где бы я хотела отдохнуть в следующий раз? Я отвечу – несомненно в Мармарисе!

По материалам сайта застройщика Турции https://besthome.com.tr/ru/