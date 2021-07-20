Покупаем недвижимость в Греции

Прежде всего Греция – это страна Трёх Морей, Тысячи Островов и Четырёх Архипелагов. Эту древнюю колыбель европейской цивилизации омывают воды Эгейского, Средиземного и Ионического морей, а власть её распространяется на такие крупные острова, как Крит, Эвбея, Родос и Лесбос. Греция словно самой природой создана для туризма, что обеспечивается также её ключевым положением на всём Восточном Средиземноморье. И именно благодаря слиянию этих двух факторов вкупе с третьим – Греция экономически развитая страна – иностранные инвестиции в туристическую отрасль принимают в Греции невиданный ранее размах.

Вопрос о ценах на недвижимость в Греции не совсем прост, как кажется со стороны. Стоимость жилья в этой стране зависит от многих внешних и внутренних факторов. Например, расстояние к центру города, или к пляжу. Также играет немалую роль и наличие рядом аптеки, школы, источника шума (городской транспорт, самолёты, поезда и другие). Также стоимость жилья зависит и от рельефа местности, а также от состояния самого дома или квартиры. Каждый год в Греции хоть и медленно, но довольно уверенно возрастают цены на дома и квартиры, а когда Греция вступила в Евросоюз, то цены на жилье начали подниматься еще больше. Конечно же, такая ситуация с повышениями цен на квартиры очень плохо повлияла на жизнь многих молодых семей, которые только начали жить вместе, самостоятельно, но, все же, в этом есть определенный плюс – как только начнётся резкое снижение цен, то покупателей на эту недвижимость будет в избытке.

Теперь стоит рассказать про недвижимость в Греции.

Многие знают, что Греция – это страна с очень развитой рыночной экономикой. А это значит, что цены на аренду дома или квартиры здесь устанавливает только хозяин. В Греции, в отличии от многих европейских стран, можно поторговаться с хозяином за стоимость аренды жилья, хотя, естественно, делать это нужно в пределах разумного - нужно учитывать тот немаловажный факт, что жильё для съёма (особенно в престижных районах) в Греции можно искать месяцами, или же ждать, пока не освободиться недорогая, но приличная квартира. Также как и во многих странах мира, комфорт и уют жильцов, которые арендуют тот или иной коттедж или квартиру, очень во многом зависят от самого хозяина данного дома или квартиры. Если хозяин порядочный, то любую неисправность в доме он устранит сам, или вызовет мастера за свой счёт. Также порядочный хозяин не будет поднимать плату за аренду жилья каждый год. Часто бывает так, что человек или семья, которая снимает квартиру уже несколько лет, так сильно может подружиться с хозяином, что принимает его уже чуть ли не за своего родственника.

Но бывают и противоположные случаи, когда хозяин специально создаёт нетерпимые, а то и ужасные условия для нормального проживания. После этого человеку, который снимает жилье, приходится или жить до конца срока аренды, который указан в контракте, или же съехать, так и не получив неиспользованные деньги за проживание. Поэтому, чтобы избегать таких неприятных случаев, нужно внимательно перечитать весь договор перед тем, как его подписывать. Также не помешает присмотреться и к поведению человека, который сдаёт вам в аренду жилье. Если вы заметите какие-нибудь неадекватные действия с его стороны во время знакомства и осмотра недвижимости, то лучше не стоит заключать договор об аренде с этим человеком, а поискать нового хозяина. Если же вас что-то не устраивает в договоре, то не нужно стесняться, а нужно потребовать изменить условия аренды, которые вас не устраивают.

Наиболее актуальными вопросами являются: ремонт труб и электричества, состояние дверей, плата за отопительное оборудование и тому подобное.

Средняя стоимость аренды 3-х комнатной квартиры в столице Греции – Афинах, варьируется в пределах от 350 до 400 евро в месяц. В Салониках же, втором по значимости городе Греции, вам придется выложить за жилье поменьше – всего около двухсот пятидесяти евро в месяц. В курортных городах, стоимость аренды жилья на семьдесят-восемьдесят процентов больше (приблизительно 700-850 евро), чем в столице Греции, а в зимний период – немного меньше (от 500 евро). Также, много людей покупают квартиры в небольших курортных городах и посёлках Греции - например, на полуострове Халкидики можно купить квартиру - площадь которой составляет сто квадратных метров - за двести тысяч евро, а на Крите стоимость новой квартиры, которая находится в доме с бассейном, составляет примерно сто семьдесят тысяч.

Также стоит поговорить и о самой возможности покупки жилья в Греции. Так как Греция вступила в Евросоюз не так давно, то это значит, что скоро в силу вступит закон, в котором будет прописан один немаловажный пункт - каждый иностранец, который покупает недвижимость в любой стране Евросоюза, получает одновременно и вид на жительство в Греции. Из этого проистекает и тот немаловажный факт, что и цены на недвижимость в Греции, которые по сравнению с европейскими сейчас пока не так уж и велики, в недалёком будущем могут сильно возрасти. Несмотря на то, что Парламент Греции еще не установил закон о виде на жительство, всё же приобрести участок, дом или квартиру может любой иностранец, и власти не могут тут ему чинить никаких существенных препятствий. Единственным исключением является возможность покупки недвижимости в приграничных районах Греции – в этом случае вам понадобится разрешение от греческого Министерства обороны. Как правило, военные власти не ставят особых препон иностранцам при приобретении недвижимости, но всё же ожидать разрешение от военного ведомства можно от полугода и больше.

Приобретая недвижимость в Греции, вы обязаны заплатить совокупный налог в размере 14%, гонорар же посредника варьируется в пределах от 1 до 4 процентов от договорной стоимости объекта (здесь всё зависит от цены дома или квартиры).