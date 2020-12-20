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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Что такое лечебный туризм?

Что такое лечебный туризм?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Этот вид туризма поможет не только оздоровиться людям с различными заболеваниями, но и поддержать здоровье и иммунитет здоровым людям

Этот вид туризма поможет не только оздоровиться людям с различными заболеваниями, но и поддержать здоровье и иммунитет здоровым людям. В любом случае положительный эффект будет от пребывания на курорте.

Такой вид путешествия образовался давно, еще со времен правления императоров, а в дальнейшем советской власти. В современности природа создала много различных мест с лечебными водами, грязями, климатом и воздухом, что пойдет на пользу организму после шумных с загрязненным воздухом городов.


Еще с древних времен такой отдых могли позволить себе только богатые люди, и до этого времени все так и осталось. Со времен Советского Союза остались старые, не реставрируемые санатории, где принимают людей до сих пор, цены старых заведений значительно стали ниже. Забронировать путевку онлайн в санаторий или пансионат можно на сайте http://www.putevka.com/.
Какие есть виды оздоровительного туризма?
• Лечение водой
• Оздоровление воздуха
• Специальное диетическое питание
• Лечебная физкультура
• Лечение особенностями климата
• Релаксирующие процедуры
• Соляные комнаты
На разных курортах предоставляют разные процедуры, но также никто не запрещает посещать пляж и загорать на солнце. Есть возможность посетить экскурсии, если это предусмотрено курортным заведением. Посещать Спа-комплексы, делать массаж и много других полезных процедур для здоровья человека. Надо больше дышать свежим воздухом и наслаждаться красивыми пейзажами курорта.


В России самый популярный курорт в Краснодарском крае, чаще всего рекомендует, посетить курорты в Сочи. Там парит свежий горний воздух, что положительно влияет на хроническое заболевание дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Особенности оздоровительного туризма

Для того, чтобы пройти курс оздоровления на курорте, нужно провести не менее 21 дня, если меньше, то положительного эффекта может и не быть. Сейчас не все могут позволить дорогой оздоровительный курорт, но можно поискать более бюджетный и все-таки поехать и оздоровиться. Зачастую такие туры посещают люди старше 50 лет, в этом возрасте просто необходимо проводить профилактику и лечения заострённых заболеваний.


В оздоровительных целях санатории проводят различные развлекательные мероприятия: вечерние дискотеки, спортивные соревнования, интеллектуальные игры и много другого.
Такие санатории существуют не только для людей старшего возраста, зачастую отправляют детей в школьные годы, чаще это выпадает на летние каникулы. Дети очень впечатлительны и при этом счастливы такому отдыху и хотят вернуться назад.

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