Достопримечательности Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург главный туристический центр России. Петербург по праву считается вторым по значению городом России после Москвы. Около двух столетий он являлся столицей нашей страны, сосредоточивал в себе весь цвет культуры и искусства Золотого века. Здесь жили и работали многие выдающиеся люди: писатели, музыканты, художники и архитекторы. Вместе они на протяжение трех с лишним веков создавали облик северной столицы, чьей красотой и величием можно любоваться бесконечно. Экскурсии в Санкт-Петербурге очень популярны и ежегодно сотни тысяч туристов с разных уголков мира приезжают полюбоваться архитектурой, белыми ночами, достопримечательностями, на которые так богат Санкт-Петербург.

Музеи

Разумеется, в любом путешествии не обойтись без экскурсий по музеям. В описываемом городе стоит посетить прежде всего Государственный русский музей, Эрмитаж и Кунсткамеру.

В первом, крупнейшим в мире музее изобразительного искусства, находится самая полная коллекция отечественной живописи. Древнейшие из местных экземпляров датируются XI веком. Эрмитаж — один из масштабнейших музеев мира, вмещающий 3 млн экспонатов. Наконец, Кунсткамера – собрание редких мутаций и природных аномалий, представляющее особый интерес для тех, кто увлекается биологией и анатомией.

Медный всадник

Памятник Петру I, символ города. Монумент был установлен по приказу Екатерины II на Сенатской площади, автор модели скульптор Этьен Фальконе. Статуя изображает всадника на коне, под копытом лежит раздавленная змея. Высота Всадника 5 м, вес 8 тонн, при этом имеет только 3 точки опоры. Выполнен памятник из бронзы, а называют Медным по одноименной поэме Александра Пушкина «Медный Всадник».

Дворцы

Именно в северной столице расположены самые именитые и роскошные дворцы российских императоров – настоящие произведения архитектурного искусства, созданные мастерами со всей Европы. Зимний дворец – шедевр Растрелли, официальная резиденция императоров. Строился больше 10 лет, являет собой сочетание русского барокко и классицизма.

Петергоф — дворец Петра Великого, знаменит не только изящной архитектурой, но и живописными парками, уникальными по своей красоте и размаху фонтанами. Бывшая резиденция Петра I, на сегодняшний день дворцово-парковый ансамбль и царство фонтанов. На территории парка насчитывается около 150 фонтанов, имеются аллеи с прекрасными цветниками, а также сохранились дубы, посаженные Петром I. Большой дворец настоящее украшение парка. Фасад здания выполнен под цвет золота, оформление соответствует стилю «барокко». Дворец состоит из 3 этажей, общая протяженность более 300 м.

Михайловский замок – оригинальная по строению и духу резиденция Павла I – настоящий рыцарский замок с тайными коридорами, подземельями и мистическими загадками, связанными со своеобразным характером и трагической судьбой его хозяина.

Храмы

Петербург, как и любая европейская столица, знаменит своими церквями и соборами – центрами духовной жизни. Главный храм города – Исаакиевский собор — выстроен в стиле классики с элементами Византии и неоренессанса. Храм Спаса-на-Крови возведен в память о трагической гибели Александра II. Его высота равняется 81 метру – как напоминание о дате убийства – 1881 г. Расписан красивейшей мозаикой. Казанский собор имеет особое значение для всех христиан – ведь здесь хранится прославленная икона Казанской Божьей Матери. Отдельный интерес представляют колонны.

Никольский морской собор

Самый крупный морской собор Российской империи. Храм состоит из верхней и нижней части. Верхняя часть в честь праздника Богоявления, нижняя Николая Чудотворца, здесь же находится икона с частицами мощей. Внутреннее убранство поражает своей красотой, имеются резные иконостасы, цветные мозаики и фрески. Если присмотреться, то здание собора представлено в виде равноконечного креста.

Дворцовый мост

Раздвижной мост, соединяющий Адмиралтейский и Васильевский остров. Такое название он получил из-за рядом стоящего Зимнего дворца. Конструкция состоит из 5 пролетов, длина моста 250 м, ширина 27 м. В вечернее время мост освещается фонарями, туристы заказывают экскурсию на теплоходе по Неве, чтобы полюбоваться великолепным видом. Разводят мост только в летнее время, два раза в сутки, процесс разводки занимает 5 минут.

Летний сад

Памятник садово-паркового искусства. Парк появился благодаря Петру I, первоначальные работы проводились под контролем архитектора Ивана Матвеевича Угрюмова. На территории имеется множество мраморных и каменных скульптур, фонтанов, цветочных клумб и аллей. Можно посетить Летний дворец Петра I, где летом отдыхала вся царская семья. Летний сад является самым знаменитым местом для отдыха горожан.

Что еще посетить

Помимо всего вышеназванного, в Петербурге есть еще много интересного – чтобы посмотреть все, что он может предложить, нужен, как минимум, месяц. Петропавловская крепость, Невский проспект, Васильевский остров – все эти места кажутся знакомыми и вызывают интерес благодаря произведениям классической литературы. Кроме того, здесь можно увидеть забавный памятник Чижика-Пыжика. Знаменитые музыкальные произведения можно услышать в Мариинском театре, посмотреть представление с детьми в Большом театре Кукол. Поклонникам истории придутся по душе экскурсии по домам-музеям, посвященным классикам, а любителям животных – посещения кото-кафе, где кошатника ожидает встреча со знаменитыми эрмитажными котами.